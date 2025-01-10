Нова специфікація HDMI 2.2 забезпечує пропускну спроможність 96 Гбіт/с

10 января 2025 г., 14:35

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Компанія HDMI Forum оголосила про майбутній випуск версії 2.2 специфікації HDMI. Вона надає розширені можливості для великої екосистеми HDMI з більш досконалими рішеннями для створення, розповсюдження та отримання найкращих результатів кінцевим користувачем.



Нова технологія забезпечує вищу якість контенту зараз і в майбутньому для виробників контенту, як-от теле-, кіностудії та ігрові студії, а також дає змогу використовувати безліч платформ поширення. Вища пропускна здатність 96 Гбіт/с і технологія HDMI Fixed Rate Link нового покоління забезпечують оптимальну якість аудіо та відео для широкого спектра пристроїв. Кінцеві користувачі можуть бути впевнені, що їхні дисплеї підтримують рідний формат відео якнайкраще і можуть забезпечити безперебійну та надійну роботу.



«Постійна місія HDMI Forum полягає в розробці специфікацій для задоволення висхідного попиту екосистеми HDMI на високопродуктивні можливості та функції», - каже Чандлі Харрелл (Chandlee Harrell), президент HDMI Forum. «Ця нова специфікація підтримує ландшафт, що швидко розвивається, для нових дивовижних технологій і продуктів, що виходять на ринок зараз і в майбутньому».



Зазначається, у новій версії підтримуватимуться вищі роздільні здатності та частоти оновлення, а також буде надано більше високоякісних опцій. Швидша пропускна здатність 96 Гбіт/с покращує роботу вимогливих застосунків із великими обсягами даних, імерсивних і віртуальних застосунків, як-от AR/VR/MR, просторова реальність і дисплеї зі світловим полем, а також різноманітних комерційних застосунків, як-от великомасштабні цифрові вивіски, медична візуалізація і машинний зір.



Також у специфікацію включено протокол Latency Indication Protocol (LIP) для поліпшення синхронізації аудіо та відео, особливо в багатовершинних конфігураціях систем, наприклад, з аудіовідеоприймачем або саундбаром.



Специфікація охоплює новий кабель Ultra96 HDMI, що підтримує пропускну здатність 96 Гбіт/с і забезпечує всі функції специфікації HDMI 2.2. Це частина програми сертифікації HDMI-кабелів, яка вимагає, щоб кожна модель кабелю проходила тестування і сертифікацію та мала сертифікаційну етикетку.



Нова специфікація буде доступна всім прихильникам HDMI 2.x, і вони отримають повідомлення про її вихід у першому півріччі 2025 р.

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