Квартальний виторг TSMC зріс на 38,8% до 26,3 млрд дол.

10 января 2025 г., 12:45

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co опублікувала фінансовий звіт за четвертий квартал, який перевищив прогнози аналітиків.

Компанія продовжує отримувати поштовх від буму штучного інтелекту, що дало їй можливість наростити квартальний виторг на 38,8% до 868,5 мільярда тайванських доларів (26,3 мільярда).

Аналітики очікували показник на рівні 850,1 мільярда тайванських доларів. Сама компанія в октябре давала прогноз в інтервале 26,1-26,9 млрд дол.

За весь 2024 рік дохід TSMC склав 2,9 трильйона тайванських доларів (87,98 млрд дол.), що є найвищим річним показником за всю її історію.

Counterpoint Research вважає, що «завантаження потужностей» для 3 і 5 нанометрових техпроцесів TSMC «постійно перевищує 100%». Попит на графічні процесори зі штучним інтелектом (GPU) та інші чипи зі штучним інтелектом стимулюють цей попит.

Акції TSMC, що котируються на Тайванській біржі, зросли на 88% за останні 12 місяців.

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