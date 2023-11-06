«ДержНДІ» розробив платформу комп’ютерного тестування для кваліфікаційного центру з кібербезпеки

6 ноября 2023 г., 14:35

0

Tweet

Триває робота над посиленням кадрового потенціалу у сфері інформаційної та кібербезпеки. У межах реформи в Україні будуть впроваджені нові професійні стандарти та створена мережа незалежних кваліфікаційних центрів – як державних, так і приватних. У них фахівці зможуть підтверджувати рівень своїх знань, навичок та компетенцій.

Перший кваліфікаційний центр почне працювати на базі «Держспецзв’язку». Він уже здобув відповідну акредитацію, тривають роботи щодо організаційно-технічного та методичного забезпечення його функціонування. Серед іншого, фахівці «Державного науково-дослідного інституту технологій кібербезпеки та захисту інформації» розробили власну платформу автоматизованої системи комп’ютерного тестування, яку можна буде використовувати для проведення процедур присвоєння / підтвердження кваліфікацій відповідно до профстандартів.

Пройшла апробацію система комп'ютерного тестування за профстандартами, які були затверджені у 2022 році, за професійними кваліфікаціями «Розробник систем захисту інформації», «Провідний розробник систем захисту інформації», «Молодший адміністратор мереж і систем», «Адміністратор мереж і систем», «Провідний адміністратор мереж і систем», «Фахівець з захисту інформації», «Провідний фахівець з захисту інформації».

Платформа розроблена на основі останньої версії ПЗ Moodle 4.2.1+ (модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) та ПЗ ALMONDB. Серед переваг платформи – можливість формувати 15-16 типів тестових завдань, здатність завантаження рисунків, відео- та аудіоматеріалів.

Крім того, у кваліфікаційному центрі також використовуватимуть сучасні технологічні рішення від відомої міжнародної компанії Cyber Ranges, з якою у квітні 2023 року «Держспецзв’язку» уклала меморандум про співпрацю.

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні