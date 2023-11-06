Intel, Dell і Кембридзький університет оголосили про розгортання суперкомп'ютера Dawn

6 ноября 2023 г., 15:35

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Компанії Dell Technologies, Intel і Кембридзький університет оголосили про розгортання суперкомп'ютера Dawn Phase 1 спільної розробки. Заявлено, що це найшвидший у Великій Британії суперкомп'ютер, який використовує можливості штучного інтелекту (AI) і високопродуктивних обчислень (HPC) для розв'язання світових проблем. Dawn дає старт нещодавно запущеному у Великій Британії дослідницькому ресурсу штучного інтелекту (AIRR), який вивчатиме життєздатність відповідних систем і архітектур. Dawn наближає Велику Британію до досягнення порога обчислень у квінтильйон (1018) операцій із комою, що плаває, на секунду - один екзафлоп.



"Dawn значно розширює можливості наукових обчислень і обчислень у сфері штучного інтелекту, доступних у Великій Британії, і вже сьогодні він введений в експлуатацію в Кембридзький відкритій лабораторії Zettascale Lab. Сервери Dell PowerEdge XE9640 являють собою безкомпромісну платформу для розміщення прискорювача Intel Data Center GPU Max Series, який відкриває екосистему для вибору через oneAPI. Мені дуже цікаво побачити, які ранні наукові результати може дати ця машина, і продовжити зміцнювати партнерство Open Zettascale Lab між Dell Technologies, Intel і Кембридзьким університетом, а також розширювати його на британське наукова спільнота і спільнота AI", - сказав Адам Роу, технічний директор із високопродуктивних обчислень у регіоні EMEA компанії Intel.



Dawn з'явився на світ у результаті співпраці Dell Technologies, Intel, Кембридзького університету та додаткових інвестицій з боку UK Research and Innovation. Dawn підтримуватиме деякі з найбільших робочих навантажень у Великій Британії як в академічних дослідженнях, так і в промислових галузях. Серед сфер його застосування - охорона здоров'я, машинобудування, енергія зеленого термоядерного синтезу, моделювання клімату і передові науки в галузі космології та фізики високих енергій.



"Dawn Phase 1 є величезним кроком уперед у розвитку можливостей AI та моделювання для Великої Британії, розгорнутих і готових до використання вже зараз. Ця система відіграє важливу роль у ширшому контексті, де спільна розробка спрямована на створення у 2024 році суперкомп'ютера другої фази, продуктивність якого буде в 10 разів вищою. У разі реалізації проєкту, Dawn Phase 2 значно збільшить можливості британського AI та продовжить успішне партнерство з промисловістю", - сказав д-р Пол Калледжа, директор служби дослідницьких обчислень Кембридзького університету.



Dawn Phase 1 і вже анонсований суперкомп'ютер Isambard AI будуть об'єднані в AIRR - національний центр Великої Британії, покликаний допомогти дослідникам максимально використати потенціал штучного інтелекту і підтримати найважливішу роботу з вивчення можливостей і безпечного використання цієї технології. Dawn, створений за підтримки UK Research and Innovation (UKRI), значно збільшить обчислювальні потужності країни в галузі AI і моделювання як для фундаментальних досліджень, так і для промислового застосування, прискорюючи наукові відкриття і стимулюючи зростання британської економіки знань.



Новий суперкомп'ютер побудований на базі серверів Dell PowerEdge XE9640. Завдяки широким можливостям конфігурації та технології рідинного охолодження ця серверна система добре пристосована для виконання робочих навантажень у галузі штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень. Технологія прямого рідинного охолодження забезпечує більш ефективне та економічне рішення порівняно з традиційними системами повітряного охолодження.



"Співпраця, подібна до тієї, що налагоджена між Кембридзьким університетом, компаніями Dell Technologies і Intel, а також активне залучення інвестицій, вкрай важлива для того, щоб обчислювальні системи розкрили наростальний потенціал Великої Британії в галузі AI. Вкрай важливо, щоб уряд інвестував у потрібні технології та інфраструктуру, щоб Велика Британія стала лідером у галузі AI та можливостей моделювання класу exascale. Також важливо долучити весь спектр технологічної екосистеми, включно з різноманітністю GPU, щоб замовники могли розв'язувати наростальні завдання генеративного AI, промислового імітаційного моделювання та новаторських наукових досліджень", - сказав Тарік Хуссейн, керівник підрозділу Dell Technologies у державному секторі Великої Британії.



Кожен сервер PowerEdge XE9640 у цій системі поєднує в собі два процесори Intel Xeon Scalable 4-го покоління і чотири прискорювачі Intel Data Center GPU Max, забезпечуючи високу продуктивність і ефективність для вирішення реальних наукових завдань. Scientific OpenStack від британської компанії StackHPC являє собою повністю оптимізоване для AI та моделювання програмне середовище для хмарних суперобчислень. У поєднанні з відкритою програмною екосистемою oneAPI та оптимізованими фреймворками вона допомагає розробникам прискорити роботу з AI та високопродуктивними обчисленнями та підвищити платформонезалежність коду на різні апаратні архітектури.



Технічні подробиці та показники продуктивності Dawn Phase 1 буде опубліковано в середині листопада на конференції Supercomputing 23 (SC23) у Денвері (штат Колорадо).

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