Nokia подала в суд на Amazon та HP за порушення патентів на технологію потокового відео

6 ноября 2023 г., 13:35

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Як повідомляє Reuters, компанія Nokia подала позов проти Amazon та HP до федерального суду штату Делавер зі звинувачуванням їх в порушенні кількох патентів, пов'язаних із потоковим відео.

Сума вимог та грошового збитку не вказується.

Nokia заявила, що стримінгові сервіси Amazon Prime Video і Twitch, а також комп'ютерні рішення HP порушують патенти, що стосуються стиснення, доставки та інших технологій потокового відео. Серед іншого мова йде про використання кодеків H264/H265 для передачі відеоконтенту.

У позові йдеться про те, що Amazon і HP відмовилися отримати ліцензії на патенти і натомість зловживали технологією Nokia для забезпечення ефективнішого потокового передавання відео високої якості. Фінська компанія повідомила, що подала відповідні скарги проти Amazon у Німеччині та Індії, Великої Британії, а також звернулася до Патентного суду ЕС.

Nokia у своїй заяві підкреслюється, що десятки її партнерів отримали ліцензії на її патенти.

Раніше Nokia повідомила про продовження патентної угоди з Apple, в рамках якої фінська компанія буде ще кілька років отримувати ліцензійні відрахування від виробника iPhone за використання 5G та інших технологій.

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