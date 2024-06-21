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Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу знешкодили 315 вибухонебезпечних предметів

21 июня 2024 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій, повідомила, що
протягом доби 20 червня піротехнічні підрозділи залучалися 165 раз, виявлено, вилучено і знешкоджено 315 од. вибухонебезпечних предметів, з них 1 од. авіаційних бомб, обстежено територію площею 85,77 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області - 31 тис. 483, Херсонщині – 13 тис. 412, Донеччині – 12 тис. 899, Київщині – 10 тис. 680, Миколаївщині – 8 тис. 180, Чернігівщині – 6 тис. 175, Сумщині – 3 тис. 858.

З початку війни здійснено 157 тис. 364 виїзди, ліквідовано 19 тис. 192 пожежі, врятовано 5 тис. 100 осіб, надано психологічну допомогу 250 тис. 429 особам.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 502 тис. 154 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 950 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 568 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 137 тис. 151 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону – 101.

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