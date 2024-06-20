Надані деталі щодо техпроцесу Intel 3

20 июня 2024 г., 17:35

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Компанія Intel представила детальну інформацію про технологічний процес нового покоління Intel 3.



Intel 3 дозволить збільшити продуктивність чипів на 18% при тій самій потужності та покращити щільність транзисторів на 10% (порівняно з Intel 4).



Аналітики зазначають, що Intel 3 має вирішальне значення для компанії, оскільки вона прагне досягти своєї мети - поставити п'ять вузлів за чотири роки. Вузол Intel 3 є середнім кроком на цьому шляху, оскільки Intel 7 та Intel 4 вже постачаються в різних продуктах на ринку.



Як зазначається, Intel 3 приходить до клієнтів з лінійкою Xeon 6700E "Sierra Forest", яка була представлена на виставці Computex 2024.



Деякі з великих переваг, які надає технологічний вузол Intel 3, - це щільніші бібліотеки дизайну, збільшений струм транзисторного приводу та більш широке використання EUV. Вузол також поставляється в трьох варіаціях, включаючи 3-T, 3-E і 3-PT. Перші дві мають однаковий приріст продуктивності на ват +18% порівняно з Intel 4, тоді як PT забезпечує додаткову продуктивність і простий у використанні.



«Протягом десятиліть ми лідирували в галузі транзисторних технологій на ключових переломних етапах, включаючи впровадження напруженого кремнію в 2005 році, стеку з високим коефіцієнтом і металевим затвором в 2009 році, а також виведення транзистора в третій вимір за допомогою архітектури FinFET в 2011 році. Сьогодні ми продовжуємо нашу традицію першопрохідців у сфері нових транзисторних інновацій, які визначатимуть майбутні галузі, такі як штучний інтелект і суперкомп'ютери», зазначив Валід Хафез (Walid Hafez), віцепрезидент Intel Foundry.



У 2021 році корпорація Intel вирішила відновити лідерство в галузі техпроцесів і розробила чотирирічний план дій (5N4Y), який передбачає низку важливих етапів.



«Вузол Intel 3 наближає нас до фінішної прямої на нашому шляху 5N4Y і спирається на наші попередні успіхи, щоб забезпечити послідовне виконання. На попередньому вузлі Intel 4 ми впровадили EUV-літографію - складну технологію, яка впливає на багато різних аспектів процесу, починаючи з передньої частини транзистора і закінчуючи отворами та металевими з'єднаннями в задній частині», підкреслbd Валід Хафез. Вузол Intel 4 використовується в сімействі процесорів Intel Core Ultra, які відкрили еру комп'ютерів зі штучним інтелектом і яких було поставлено понад дев'ять мільйонів одиниць.



Як і планувалося, вузол Intel 3 досяг рівня виробничої готовності наприкінці минулого року.

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