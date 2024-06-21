Anthropic анонсувала свою найпотужнішу систему для GenAI

21 июня 2024 г., 9:35

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Конкурент OpenAI, компанія Anthropic, у четвер анонсувала Claude 3.5 Sonnet, свою найпотужнішу модель штучного інтелекту.



Компанія Anthropic була заснована колишніми керівниками досліджень OpenAI та має прихильників, серед яких Google, Salesforce та Amazon. Минулого року цей розробник уклав п'ять різних угод про фінансування на загальну суму близько 7,3 мільярда доларів.



Ця новина з'явилася після дебюту сімейства моделей Claude 3 від Anthropic у березні та GPT-4o від OpenAI у травні. Компанія заявила, що Claude 3.5 Sonnet є швидшою за попередню провідну модель, Claude 3 Opus, і є першою моделлю з нового сімейства Claude 3.5 від Anthropic.



Claude 3.5 Sonnet можна безкоштовно використовувати на сайті компанії Claude.ai та в додатку Claude для iPhone. Передплатники тарифних планів Claude Pro та Team можуть отримати доступ до останньої моделі з вищими лімітами.



«Система демонструє помітне поліпшення в розумінні нюансів, гумору і складних інструкцій, а також є винятковим у написанні високоякісного контенту з природним, близьким тоном», - йдеться в повідомленні компанії. Вона також може писати, редагувати та виконувати код.



Anthropic крім того анонсувала функцію "Артефакти", яка, за її словами, дозволяє користувачеві попросити чат-бота Claude, наприклад, створити текстовий документ або код, а потім відкрити результат у спеціальному вікні. "Це створює динамічний робочий простір, де користувачі можуть бачити, редагувати і розвивати творіння Claude в режимі реального часу", - заявили в компанії, додавши, що очікують, що "Артефакти" будуть корисними для розробки коду, складання та аналізу юридичних контрактів, написання бізнес-звітів тощо.



Новина про нову модель Anthropic з'явилася після того, як у травні компанія дебютувала з першою в історії пропозицією для підприємств.



План для бізнесу, який отримав назву Team, розроблявся протягом останніх кількох кварталів і включав бета-тестування з 30-50 клієнтами в таких галузях, як технології, фінансові послуги, юридичні послуги та охорона здоров'я, розповіла співзасновниця Anthropic Даніела Амодей (Daniela Amodei) в інтерв'ю CNBC, яке вона дала минулого місяця. Ідея створення сервісу частково з'явилася завдяки тому, що багато з тих самих клієнтів просили створити спеціалізований продукт для підприємств, додала Амодей.



"Багато з того, що ми чули від корпоративних клієнтів, - це те, що люди вже використовують Claude в офісі", - сказала тоді Амодей.



Минулого місяця, невдовзі після дебюту нового продукту Anthropic, співзасновник Instagram Майк Крігер (Mike Krieger) приєднався до компанії на посаді директора з продуктів. Крігер, колишній технічний директор Instagram, що належить компанії Meta, збільшив кількість користувачів платформи до 1 мільярда і розширив команду інженерів до більш ніж 450 осіб за час свого перебування на посаді, згідно з прес-релізом. Колишній керівник відділу безпеки OpenAI Ян Лейке (Jan Leike) також приєднався до компанії в травні.

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