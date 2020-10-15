15 октября 2020 г., 15:39

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Ежегодно компания Dell Technologies проводит глобальную конференцию, на которую собирает тысячи своих партнеров и заказчиков.



В этом году Dell Technologies World пройдет в режиме онлайн 21-22 октября. И это предоставит новые возможности для аудитории и многократно расширит ее.



Стоит отметить, что раньше для того, чтобы попасть на это мероприятие нужно было потратить несколько тысяч долларов на входной билет, плюс гостиница и перелет. В этом году Dell Technologies World будет бесплатен для всех, необходимо лишь зарегистрироваться.



ИТ-специалисты и руководители Dell Technologies продемонстрируют решения и стратегии, которые лежат в основе пути к цифровой трансформации современных предприятий.



От освоения мультиоблачной среды до вопросов инновационной разработки программного обеспечения и обеспечения бесшовного подключения рабочих мест, где бы они не находились - эксперты Dell Technologies поделятся своим опытом и знаниями о самых последних технологиях.



Конференцию традиционно откроет выступление Майкла Делла!



Среди выступающих с ключевыми докладами Джеф Кларк (Jeff Clarke) Chief Operating Officer and Vice Chairman Dell Technologies, Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger), CEO VMwareТами Эрвин (Tami Erwin), CEO Verizon Business.



Вот лишь небольшой пример докладов наших специалистов, которые вы вы сможете услышать в рамках предстоящих сессий:



Пэт Куигли (Pat Quigley), вице-президент нашей компании, и Кевин Кросс (Kevin Cross), директор по информационной безопасности, расскажут о том, как мы улучшаем технологический опыт и поддержку, чтобы удовлетворить растущие потребности наших сотрудников, которые всегда должны быть в быть на связи, независимо от того, где они работают.



Джейнене Хапанович (Jaynene Hapanowicz), старший вице-президент по цифровому ускорению и технический директор, и Кевин Херрин (Kevin Herrin), вице-президент по платформе и проектированию ИТ-инфраструктуры, подробно представят то, как современные методы разработки программного обеспечения и мультиоблачная инфраструктура позволяют создавать новые приложения и использовать мощные возможности для анализа данных.



Радж Маркала (Raj Markala), директор по ИТ-инфраструктуре, и Ашок Мутукришнан (Ashok Muthukrishnan), директор по программному обеспечению, расскажут, как ИТ-отдел Dell использует портфель Dell Technologies Cloud и VMware Tanzu для создания и эксплуатации облачных приложений в Kubernetes.



Повышайте уровень, исследуйте новые продукты и открывайте для себя новые решения из широкого спектра интерактивных демонстраций и практических занятий, которые будут представлены на форуме.



Практические лаборатории - это традиционные 45-60-минутные погружения в самые горячие продукты и решения. Совершите виртуальные туры по хранилищам данных, защите данных, CI/HCI и серверам.



Четыре практических занятия, которые нельзя пропустить:



VxRail 4.7 - упрощение ИТ за счет стандартизации и автоматизации

Защита рабочих нагрузок VMware с помощью PowerProtect Data Manager

OpenManage Enterprise - Начало работы

PowerStore T - Администрирование и управление



10 интерактивных демонстраций, которые обязательно нужно посмотреть:



Диспетчер моментальных снимков PowerProtect Cloud

Облачные операции с облачной платформой Dell Technologies

PowerMax Provisioning, репликация и облачная мобильность

PowerStore X - интеграция с VMware

Пакеты защиты данных

Защита данных Dell EMC Cloud для AWS

CloudIQ

PowerFlex и PowerFlex Manager - программно-определяемое хранилище для предприятия

OpenManage Enterprise 3.5 - что нового?

Управление PowerEdge серии MX



От секционных заседаний до эксклюзивного салона TED: будьте готовы к общению, изучению и обмену историями с лучшими умами отрасли - и все это на выставке Dell Technologies World Experience.



Зарегистрируйтесь прямо сейчас для участия в программе Dell Technologies World Digital Experience

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Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября!