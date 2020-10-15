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Intcomex потеряла терабайт данных о клиентах

15 октября 2020 г., 15:15

Intcomex потеряла терабайт данных о клиентах

Корпорация Intcomex, базирующаяся в Майами (штат Флорида), подтвердила в опубликованном вчера интервью, что стала жертвой кибератаки, результатом которой стала масштабная утечка пользовательских данных.

Порядка терабайта информации о клиентах Intcomex, включающей паспортные данные, снимки водительских прав, сведения о кредитных карточках и т.п., были выложены на русскоязычном хакерском форуме в два захода — 14 и 20 сентября. Взломщики пообещали опубликовать ещё больше данных в будущем.

Intcomex заявила, что предприняла шаги для исправления ситуации, привлекла сторонних экспертов и внедрила дополнительные усиленные меры безопасности. Она также связалась с правоохранительными органами и, по необходимости, уведомляет пострадавшие стороны.

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