Dell перевела київський офіс на сервісну модель друку

13 июля 2026 г., 14:35

0

Tweet

Компанія Megatrade реалізувала проєкт із модернізації інфраструктури офісного друку для українського представництва Dell Technologies. У київському офісі компанії впроваджено повнокольорові багатофункціональні пристрої Ricoh IM C320F, які інтегровані в корпоративну мережу за сервісною моделлю Managed Print Services.

Технологічна стратегія проєкту базується на переході від капітальних інвестицій у власне апаратне забезпечення (CAPEX) до прогнозованих операційних витрат (OPEX). Постачальник повністю бере на себе технічний супровід, постачання витратних матеріалів та забезпечення безперебійної роботи обладнання. Самі БФП підтримують технологію Ricoh Always Current Technology, яка автоматично завантажує та інсталює оновлення мікропрограмного забезпечення та патчі безпеки без залучення внутрішніх ІТ-фахівців.

Зміни в управлінні даними та кібербезпеці забезпечуються розгортанням програмного комплексу Ricoh Streamline NX. Він дозволяє централізовано адмініструвати друкарську інфраструктуру та вести аудит використання ресурсів. Для захисту конфіденційної інформації та запобігання несанкціонованому доступу до документів упроваджено обов'язкову автентифікацію користувачів за паролем безпосередньо на 7-дюймових сенсорних панелях пристроїв. Друк документів запускається лише після підтвердження особи співробітника, що мінімізує ризики витоку даних через залишені на лотках паперові копії.

Апаратна частина рішення оптимізована під бізнес-процеси офісу: пристрої формату А4 забезпечують швидкість друку до 32 сторінок за хвилину з роздільною здатністю 1200х1200 dpi. Для зменшення часу простою обладнання базову конфігурацію розширено додатковими касетами подачі паперу, що збільшило сумарний запас доступних носіїв під час інтенсивних робочих навантажень.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI