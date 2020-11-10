Dell продолжает демократизировать доступ к высокопроизводительным вычислениям

10 ноября 2020 г., 14:45

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Компания Dell Technologies расширила ассортимент предложений для высокопроизводительных вычислений (HPC), анонсировав вчера новые системы и сервисы, ориентированные на такие сценарии использования, как генетические исследования, цифровое производство и искусственный интеллект.

Представленные в понедельник 9 ноября системы являются частью Dell EMC Ready Solutions, семейства вычислительного и серверного оборудования, ориентированного на специализированные рабочие нагрузки.

Компаниям, заинтересованным в быстром и малозатратном развёртывании систем геномного анализа, адресована Dell EMC Ready Solution for HPC Genomics. Эта система состоит из «модульных строительных блоков», включающих в себя серверы Dell EMC PowerEdge, сетевое оборудование Dell EMC PowerSwitch и хранилища Dell EMC, которые легко конфигурируются в соответствии с конкретными требованиями к производительности. Входящее в комплект поставки настраиваемое ПО для биоинформатики и управления рабочими нагрузками, помогает клиентам быстрее обрабатывать сложные геномные данные для разработки персонализированных методов лечения, прогнозирования протекания и исхода заболеваний.

Dell EMC Ready Solution for Digital Manufacturing комбинирует аппаратное обеспечение Dell EMC (серверы, системы хранения и сетевое оборудование) с промежуточным ПО для HPC и ПО для проектирования от компании Altair Engineering. Это решение доступно локально или в облаке и предоставляется как управляемая услуга, помогая компаниям удовлетворить растущие потребности в вычислениях и выполнении моделирования по доступной цене для улучшения и ускорения процесса разработки продукции.

Завершают вчерашние анонсы Dell новые службы для нагрузок HPC и искусственного интеллекта, интенсивно использующих данные. Они предлагают заказчикам на выбор опции подключения к облачным ресурсам по разной цене и с разными уровнями готовности.

Dell сообщила, что все три её новых HPC-предложения доступны по всему миру, начиная с 9 ноября. «С их выпуском компания продвигается ещё дальше по пути к своей цели: демократизации доступа к высокопроизводительным вычислениям», — сказал Тьерри Пеллегрино (Thierry Pellegrino), вице-президент по бизнес-стратегии подразделения серверов и инфраструктуры Dell.

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