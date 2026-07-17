IBM випускає системи Power11 з AI-агентами та новий компактний сервер S1112

17 июля 2026 г., 14:35

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Корпорація IBM представила масштабне оновлення своєї екосистеми корпоративних серверів IBM Power, повністю переосмисливши концепцію керування інфраструктурою в епоху штучного інтелекту. Компанія презентувала AI-агента IBM Power Autonomous Operations для автоматичного адміністрування систем, розширений пакет для розробників IBM Bob Premium Package for i, а також новий компактний сервер початкового рівня Power S1112, оптимізований для локального запуску AI-моделей.



Платформа IBM Power, що традиційно є основою для критично важливих корпоративних навантажень, отримала імпульс після торішнього релізу процесорів Power11. Тепер IBM інтегрує автономні AI-технології на всіх рівнях від написання коду до виконання системних операцій.



Згідно з дослідженням IBM IBV 2026 Tech Leader Study, вже до 2027 року підприємства планують розгорнути в середньому понад 1600 AI-агентів (приріст на 38%). За таких умов ІТ-директори стикаються з необхідністю щоденного контролю сотень тисяч автономних рішень, що робить ручне керування неефективним. Нова лінійка IBM покликана створити ІТ-фундамент, який здатний самостійно обслуговувати та оптимізувати себе.



«Підприємствам більше не доведеться обирати між швидкістю впровадження AI та стабільністю чи безпекою своїх систем», - наголосила Гіллері Хантер (Hillery Hunter), генеральна менеджерка IBM Power та головна технічна директорка IBM Infrastructure. - «Ми робимо платформу Power дедалі більш самокерованою. Рутинна робота з підтримки доступності, оптимізації та безпеки тепер відбуватиметься автономно, а команди наших клієнтів зможуть зосередитися на інноваціях замість технічного обслуговування».



Для компаній, які прагнуть винести AI-навантаження за межі центральних дата-центрів, розроблено новий однопроцесорний сервер IBM Power S1112 на базі архітектури Power11. Завдяки вбудованому апаратному прискоренню матричної математики (Matrix Math Acceleration / MMA) безпосередньо на кристалі процесора, цей компактний сервер здатний ефективно виконувати AI-інференс локально.



Зазначено, Power S1112 забезпечує у 2 рази вищу продуктивність на ядро порівняно з моделлю Power S914; забезпечує у 3 рази вищу продуктивність на ядро порівняно з моделлю Power S814; демонструє до 69% вищу енергоефективність порівняно з серією S914.



Спеціально для цієї моделі підрозділ IBM Technology Lifecycle Services запускає ексклюзивний рівень підтримки IBM Power Expert Care Premium Essentials, що пропонує пріоритетний доступ до експертів IBM, прискорене реагування та інтелектуальну автоматизацію сервісних інцидентів.



Програмний комплекс IBM Power Autonomous Operations кардинально змінює підхід до повсякденного адміністрування. Вбудований AI-агент дозволяє розв'язувати проблеми з обмеженням системних потужностей та дефіцитом ресурсів до 15 разів швидше, ніж за умов традиційного ручного втручання.



Інженери можуть моніторити, налаштовувати та оптимізувати серверне середовище за допомогою простих текстових підказок у форматі чату, що нівелює потребу в залученні вузькопрофільних спеціалістів для розв'язання кожної базової задачі.



Історично склалося так, що модернізація бізнес-додатків на платформі IBM i вимагала глибоких та рідкісних знань мови програмування RPG. Новий AI-помічник IBM Bob Premium Package for i покликаний вирішити кадровий голод, пропонуючи розробникам інтелектуальний супровід на всіх етапах життєвого циклу розробки (SDLC).



IBM Bob розуміє специфіку та патерни IBM i, допомагаючи інженерам швидко розбиратися в застарілому складному коді, відстежувати логіку полів, генерувати документацію та інтегрувати AI-функції. Перші клієнти, такі як компанія Heartland Co-Op, вже звітують, що з IBM Bob нові розробники починають розуміти складну архітектуру додатків на 60% швидше.



Офіційний старт продажів нових рішень відбудеться у такі терміни. Пакет розробника IBM Bob Premium Package for i уже став загальнодоступним із 24 червня 2026 року. Компактний сервер IBM Power S1112 надійде у продаж 24 липня 2026 року.



Автономна система керування IBM Power Autonomous Operations буде офіційно запущена 23 вересня 2026 року.

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