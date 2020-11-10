Huawei намерена продать Honor за 15 млрд долл.

10 ноября 2020 г., 14:14

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Как сообщает Reuters, что согласно имеющейся информации у агентства, компания Huawei намерена продат Honor за 15 млрд долл.



Ограничения со стороны администрации США на поставку компонент для производства и продажи оборудования Huawei Technologies вынуждают второго по величине производителя смартфонов в мире предпринимать шаги к тому, чтобы обезопасить бизнес.



По словам источников, продажа будет осуществлена за наличные и покупателю отойдут почти все активы, включая бренд, группы исследований и разработок, а также управление цепочкой поставок. Huawei может объявить об этом уже в воскресенье, 15 ноября.



Главный дистрибьютор Honor в Китае компания Digital China Group, возглавит консорциум покупателей и станет одним из двух крупнейших держателей акций проданной компании Honor Terminal Co Ltd с долей почти 15%. Корпоративный реестр показывает, что Honor Terminal был зарегистрирован в апреле и полностью принадлежит Huawei.



Digital China Group, который также является партнером Huawei в таких сферах, как облачные вычисления, планирует профинансировать большую часть сделки за счет банковских кредитов, согласно информации Reuters. К этой компании присоединятся. как минимум, три инвестиционных фонда, поддерживаемые правительством Шэньчжэня, каждый из которых будет владеть от 10% до 15% акций.



После продажи Honor планирует сохранить большую часть своей управленческой команды и более 7 тыс. сотрудников и в течение трех лет выйти на биржу, как сообщает агентство.

Huawei запустила направление Honor в 2013 году, но бизнес в основном теперьработает независимо. По словам аналитиков, продажа может означать, что Honor больше не будет подпадать под санкции наложенные на Huawei. Однако пока не остается до конца понятно будет ли это именно так.



По оценкам исследователя Canalys, смартфоны марки Honor составили 26% из 51,7 млн телефонов, поставленных Huawei в июле-сентябре. Продукция Honor также включает ноутбуки, планшетные компьютеры, смарт-телевизоры и электронные аксессуары.



По словам одного из источников, с учетом низкой маржи в рамках бизнеса Honor, компания получила около 6 млрд юаней (910 млн долл.) чистой прибыли при выручке в 90 млрд юаней (13,61 млрд долл.) в прошлом году.

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