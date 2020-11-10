Специальные условия для ресселеров Veeam 

Компания Veeam подготовила специальные предложения для своих клиентов.

Реселлеры, предоставляющие дополнительные услуги и участвующие в обновленной программе ProPartner , могут получать баллы за возобновляемые продажи и скорость закрытия сделок, воспользовавшись специальными предложениями , которые действуют до 31 декабря 2020 года :

ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Теперь минимальный объем лицензии Veeam Backup Essentials составляет один пакет, включающий пять инстансов ! ЗАПУСТИТЬ КАМПАНИЮ

ДЛЯ НОВЫХ ЗАКАЗЧИКОВ

Получите особое вознаграждение за сделки с новыми заказчиками - подарочный ваучер на сумму до $500 и дополнительную прибыль до 5 ! ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ VEEAM BACKUP STARTER

Все бывшие пользователи Veeam Backup Starter могут продлить свои новые лицензии Veeam Backup Essentials ИЛИ приобрести дополнительные лицензии со скидкой 50% ! ПОДРОБНЕЕ

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ С ИСТЕКШИМИ КОНТРАКТАМИ ПОДДЕРЖКИ

Заказчики могут продлить контракт без оплаты поддержки за истекший период или перейти на Универсальную лицензию Veeam и больше не платить за поддержку отдельно . ПОДРОБНЕЕ

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ, ГОТОВЫХ ПРОДЛИТЬ КОНТРАКТ ПОДДЕРЖКИ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ