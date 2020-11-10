 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 45 (1240)

01.11 - 08.11

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Специальные условия для ресселеров Veeam 

10 ноября 2020 г., 14:51
+11
голос
 

 

Специальные условия для клиентов Veeam от компании Elcore

 

Компания Veeam подготовила специальные предложения для своих клиентов.
Реселлеры, предоставляющие дополнительные услуги и участвующие в обновленной программе ProPartner, могут получать баллы за возобновляемые продажи и скорость закрытия сделок, воспользовавшись специальными предложениями, которые действуют до 31 декабря 2020 года:
 

ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Теперь минимальный объем лицензии Veeam Backup Essentials составляет один пакет, включающий пять инстансов!

ЗАПУСТИТЬ КАМПАНИЮ

 

ДЛЯ НОВЫХ ЗАКАЗЧИКОВ

Получите особое вознаграждение за сделки с новыми заказчиками - подарочный ваучер на сумму до $500 и дополнительную прибыль до 5!

ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ

 

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ VEEAM BACKUP STARTER

Все бывшие пользователи Veeam Backup Starter могут продлить свои новые лицензии Veeam Backup Essentials ИЛИ приобрести дополнительные лицензии со скидкой 50%!

ПОДРОБНЕЕ

 

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ С ИСТЕКШИМИ КОНТРАКТАМИ ПОДДЕРЖКИ

Заказчики могут продлить контракт без оплаты поддержки за истекший период или перейти на Универсальную лицензию Veeam и больше не платить за поддержку отдельно.

ПОДРОБНЕЕ 
 

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ, ГОТОВЫХ ПРОДЛИТЬ КОНТРАКТ

ПОДДЕРЖКИ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

Для заказчиков, продлевающих контракты поддержки бессрочных лицензий, предлагается бесплатная поддержка уровня Production в течение всего срока продления и скидка до 25%.

ПОДРОБНЕЕ
Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/elcore

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  