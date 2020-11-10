Специальные условия для ресселеров Veeam 

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/elcore
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Компания Veeam подготовила специальные предложения для своих клиентов.
Реселлеры, предоставляющие дополнительные услуги и участвующие в обновленной программе ProPartner, могут получать баллы за возобновляемые продажи и скорость закрытия сделок, воспользовавшись специальными предложениями, которые действуют до 31 декабря 2020 года:
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Теперь минимальный объем лицензии Veeam Backup Essentials составляет один пакет, включающий пять инстансов!
ЗАПУСТИТЬ КАМПАНИЮ
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Получите особое вознаграждение за сделки с новыми заказчиками - подарочный ваучер на сумму до $500 и дополнительную прибыль до 5!
ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ
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ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ VEEAM BACKUP STARTER
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Все бывшие пользователи Veeam Backup Starter могут продлить свои новые лицензии Veeam Backup Essentials ИЛИ приобрести дополнительные лицензии со скидкой 50%!
ПОДРОБНЕЕ
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ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ С ИСТЕКШИМИ КОНТРАКТАМИ ПОДДЕРЖКИ
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Заказчики могут продлить контракт без оплаты поддержки за истекший период или перейти на Универсальную лицензию Veeam и больше не платить за поддержку отдельно.
ПОДРОБНЕЕ
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ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ, ГОТОВЫХ ПРОДЛИТЬ КОНТРАКТ
ПОДДЕРЖКИ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
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Для заказчиков, продлевающих контракты поддержки бессрочных лицензий, предлагается бесплатная поддержка уровня Production в течение всего срока продления и скидка до 25%.
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