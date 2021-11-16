Dell представила обновленное ПО для телеком-операторов

16 ноября 2021 г., 13:55

0

Tweet

Dell Technologies обновила телекоммуникационное программное обеспечение, решения и услуги, которые помогут провайдерам ускорить развертывание открытых облачных сетей.



Готовясь к ожидаемому массивному росту объемов данных приложений и сервисов 5G, операторы связи и провайдеры переносят вычислительную инфраструктуру на границу ИТ и ищут возможности интеграции решений обширной экосистемы поставщиков программного обеспечения для получения прибыли. Новые технологии, такие как Open RAN (ORAN), предоставляют более широкие возможности развертывания сетевой инфраструктуры для поддержки будущего роста. Однако эта тенденция ведет к крупномасштабному развертыванию географически распределенных открытых вычислительных решений, управление которыми может представлять трудности.



«По мере распространения серверных технологий во все более открытых телекоммуникационных сетях отрасль видит настоятельную и растущую потребность в удаленном управлении жизненным циклом распределенной вычислительной фабрики, - отметил Деннис Хоффман (Dennis Hoffman), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Dell Technologies Telecom Systems Business. – ПО Bare Metal Orchestrator предоставляет провайдерам более простой способ развертывания и управления открытой сетевой инфраструктурой, помогает им сэкономить деньги и время, позволяя сосредоточиться на предоставлении новых и дифференцированных услуг своим заказчикам».

Телекоммуникационное ПО Dell Technologies Bare Metal Orchestrator предлагает широкий спектр возможностей для автоматизации развертывания и управления сотнями тысяч серверов в разных географических точках для развертывания сетей ORAN и 5G. Представляя собой первое программное обеспечение компании, созданное в рамках ее инициативы Project Metalweaver, Bare Metal Orchestrator предоставляет провайдерам инструменты для обнаружения и инвентаризации серверов, вывода их в оперативный режим и развертывания программного обеспечения, причем независимо от того, где они находятся в сети. Благодаря декларативной автоматизации Bare Metal Orchestrator сообщает целевому серверу, что нужно делать, чтобы задачи и рабочие процессы, такие как развертывание программных стеков и рабочих нагрузок, выполнялись быстро и эффективно, без вмешательства человека. Это программное обеспечение сочетает в себе технологию открытых стандартов с интеллектуальной собственностью Dell Technologies.



Благодаря Bare Metal Orchestrator CSP могут сократить процессы конфигурирования и подготовки сетевого оборудования к рабочей нагрузке на несколько дней или даже недель. Это ускоряет начало масштабного предоставления дифференцированных и прибыльных услуг на основе открытой сети. Со временем данное программное обеспечение может снизить эксплуатационные расходы за счет управления жизненным циклом серверов, сведения к минимуму ошибок и использования экспертных знаний в области ИТ. По оценкам ACG Research, операторы связи и провайдеры, развертывающие в своих сетях программное обеспечение Bare Metal Orchestrator, могут добиться сокращения операционных расходов на 57%.



Dell Technologies продолжает расширять свою открытую партнерскую экосистему, предлагая новые телекоммуникационные решения, референсные архитектуры и сервисы для ускорения развертывания ORAN и граничных устройств, а также предоставляет CSP дополнительные услуги поддержки сетей

16 ноября масштабная конференция Dell Technologies Forum!