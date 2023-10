Dell розширює портфель апаратних та програмних засобів генеративного AI

4 октября 2023 г., 17:40

Компанія Dell Technologies оголосила про розширення свого пакета інфраструктури та послуг у галузі генеративного штучного інтелекту. Зазначається, що апаратне забезпечення генеративного штучного інтелекту виробника тепер підтримує додаткові варіанти використання, включаючи налаштування моделей та формування висновків, що дозволяє замовникам розгортати новітні моделі на спеціалізованій інфраструктурі у власних центрах обробки даних.



Крім того, Dell оголосила про розширення спектра професійних послуг у галузі генеративного AI, включаючи підготовку даних, впровадження та навчання. Компанія також співпрацює з компанією Starburst Data, допомагаючи замовникам створювати сучасні відкриті сховища даних для роботи програм генеративного AI.



Система Dell Validated Design for Generative AI спільно з Nvidia пропонує замовникам поєднання найсучаснішого серверного обладнання Dell із програмним забезпеченням для штучного інтелекту та графічними процесорами Nvidia. Це рішення може бути основою для генеративних моделей AI, що розміщуються не в хмарі, а у власних центрах обробки даних замовників.



Рішення було створено в рамках ініціативи Dell та Nvidia Project Helix і об'єднує найпотужніші системи Dell PowerEdge, що підтримують AI, з найпередовішими графічними процесорами та програмним забезпеченням Nvidia такими як Nvidia AI Enterprise та Nvidia NeMo, які є основою для навчання, налаштування та розгортання генеративні моделі AI. Разом з апаратним та програмним забезпеченням замовники також отримують доступ до численних попередньо навчених моделей AI, які можна налаштовувати, тому нема потреби розпочинати роботу з нуля.



Спочатку програма Dell Validated Design for Generative AI спільно з Nvidia була націлена на навчання AI, проте у свіжому оновленні вона підтримує налаштування моделей та формування висновків, що означає, що замовники також можуть розгортати свої моделі у локальній мережі. Нова можливість доступна вже зараз традиційними каналами, а наприкінці цього місяця вона з'явиться й у замовників Dell APEX.



В рамках програми Dell Validated Design for Generative AI with Nvidia замовники можуть вибирати між серверами Dell PowerEdge XE9680 та PowerEdge XE8640 та різними графічними процесорами Nvidia. Компанія вважає, що це ідеальне рішення для компаній, котрі хочуть створювати генеративні моделі штучного інтелекту, зберігаючи при цьому безпеку даних на власних серверах.



Одним із таких клієнтів вже є Принстонський університет. Санджів Арора, професор комп'ютерних наук з Принстона, розповів, що університет впровадив обладнання Dell та Nvidia у високопродуктивний обчислювальний кластер для розробки великих мовних моделей. "Ця система дає дослідникам у галузі природничих, інженерних, соціальних та гуманітарних наук можливість застосовувати потужні моделі AI у своїй роботі в таких галузях, як візуалізація, моделювання та квантові обчислення", - сказав Арора.



Щодо професійних послуг Dell з генеративного AI, то вони були розширені підготовкою даних. Експерти Dell можуть забезпечити замовників найчистішим і найточнішим набором даних, відформатованих правильним чином, для реалізації проєктів AI. За словами представників Dell, це також гарантує інтеграцію даних та високу якість вихідних даних.



Водночас нові послуги Dell із впровадження можуть допомогти замовникам створити оперативну платформу генеративного AI для висновків та налаштування моделей із прискореним терміном окупності, йдеться у повідомленні компанії. По суті, це повністю керована послуга для замовників, які хочуть використовувати стек AI від Dell та Nvidia у власних центрах обробки даних, що дозволить їм зосередитися на розробці своїх моделей AI.



Dell також пропонує нові освітні послуги для клієнтів, які хочуть навчити своїх співробітників останнім досягненням у галузі генеративного AI, йдеться у повідомленні. За словами представників Dell, кожну з нових послуг буде розгорнуто до кінця місяця.



Нарешті, Dell інтегрує свої обчислювальні платформи PowerEdge та системи зберігання даних із провідним у галузі аналітичним ПЗ Starburst, щоб допомогти замовникам створити централізоване озеро даних та легше витягувати з них корисні відомості. Глобальну доступність рішення заплановано на початок 2024 року.



За словами аналітика TECHnalysis Research Боба О'Доннелла, стало зрозуміло, що підприємства мають намір використовувати власні дані для навчання генеративних моделей штучного інтелекту. Однак їм потрібна значна допомога як у підготовці цих даних, так і у забезпеченні їхньої безпеки. "Останні рішення та партнерства Dell у галузі генеративного AI пропонують широкий набір можливостей, які допомагають компаніям використовувати цей потенціал, усуваючи прогалини у знаннях та забезпечуючи отримання на основі даних помітних та значущих бізнес-результатів", - зазначив аналітик.



Новий директор зі штучного інтелекту компанії Dell Джефф Будро (Jeff Boudreau) підтримав ці зауваження, заявивши, що підприємствам необхідний "надійний фундамент даних", що складається з правильної інфраструктури, програмного забезпечення та послуг.

