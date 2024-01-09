Dell анонсувала монітори UltraSharp з Thunderbolt 4 і частотою оновлення 120 Гц

9 января 2024 г., 12:35

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Компанія Dell Technologies представила, за її заявою, перший у світі 40-дюймовий монітор 5K - вигнутий монітор Dell UltraSharp 40 з концентратором Thunderbolt (U4025QW).



Ультраширокий вигнутий монітор U4025QW має сертифікат VESA DisplayHDR 600 і оснащений технологією IPS Black Panel, що забезпечує більшу колірну контрастність і опрацювання найдрібніших деталей у роздільній здатності 5K (5120x2160).



Монітори Dell UltraSharp отримали п'ятизірковий сертифікат TUV Rheinland щодо комфорту для очей - новий галузевий стандарт комфорту для очей, що допомагає зменшити ознаки втоми очей. Компанія Dell стала першою, кому вдалося відповідати цьому новому галузевому стандарту, виконавши три завдання:

- подвоєно частоту оновлення - з 60 до 120 Гц, щоб забезпечити більш плавне та чітке зображення рухів.

- вбудовано датчик зовнішньої освітленості, щоб автоматично регулювати яскравість і колірну температуру екрана залежно від умов навколишнього середовища. Нещодавні дослідження показали, що це дає змогу знизити частоту появи ознак втоми очей на 7-17 %, як порівняти з екраном, що підтримує постійну яскравість.

- вдосконалено Dell ComfortView Plus, знизивши шкідливий вплив синього світла за допомогою досконалішого світлодіодного підсвічування: з 50% до менш ніж 35%. Дослідження показують, що це може знизити ознаки втоми очей на 8% після 50 хвилин виконання пошукового завдання.



Новий монітор на 99% відповідає колірному простору DCI-P3 / Display P3, що підходить для виконання критично важливих завдань. Користувачі також можуть відкалібрувати кольори на екрані за допомогою програмного забезпечення Dell Color Management.



Новинка не обмежує в можливостях підключення, пропонуючи Thunderbolt 4 для зручності роботи з одним кабелем і потужністю до 140 Вт. Монітор також підтримує високошвидкісне дротове підключення Ethernet зі швидкістю 2,5 Гбіт/с через RJ45, а також HDMI 2.1 FRL (Fixed Rate Link) і DisplayPort 1.4 для плавного передавання зображення, зводячи до мінімуму будь-які втрати візуальної якості.



Монітор UltraSharp виконаний у преміальному платиново-сріблястому оздобленні, що надає йому естетичного вигляду, а інтуїтивно зрозумілі порти швидкого доступу на передній панелі полегшують підключення зовнішніх пристроїв.



Якщо потрібен дисплей меншого розміру, то новий вигнутий монітор Dell UltraSharp 34 з концентратором Thunderbolt (U3425WE) буде доступний з роздільною здатністю WQHD (3440x1440) і володіє тими ж характеристиками, включно з п'ятизірковим сертифікатом TUV Rheinland, технологією IPS Black і можливістю підключення Thunderbolt 4 (потужність до 90 Вт).



Упакування, яке використовується для захисту моніторів UltraSharp, на 100% складається з перероблених і/або поновлюваних матеріалів. Монітори U4025QW і U3425WE виготовлені з 85% пластику, переробленого після споживання (PCR), і 100% переробленого алюмінію.



Ці монітори також відповідають новітнім екологічним стандартам, як-от EnergyStar і TCO Certified Edge, і мають золотий сертифікат EPEAT.





Монітор Dell UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub Monitor (U4025QW), ціною від $2399,99 (США) доступний по всьому світу з 27 лютого 2024 року.

Монітор Dell Ultrasharp 34 Curved Thunderbolt Hub Monitor (U3425WE), ціною від $1019,99 (США) доступний у всьому світі з 27 лютого 2024 року.

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