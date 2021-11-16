Ultrastar Gold 20 ТБ стал доступен в интернет-магазине Western Digital

16 ноября 2021 г., 14:41

Предварительно анонсированные жесткие диски WD Ultrastar Gold 20 ТБ стал доступен в интернет-магазине компании.



Как отмечается, решение с OptiNAND обеспечивают высокую емкость и производительность за счет использования 9-дисковой платформы (2,2 ТБ на пластину) с форматом записи CMR.



Особо подчеркивается, что технология OptiNAND позволяет хранить метаданные на встроенном флэш-накопителе iNAND, это заметно разгружает жесткий диск и повышает его производительность.



В новых жестких дисках Western Digital также используются передовые технологии, такие как технология магнитной записи с энергетической поддержкой (EAMR), трехступенчатый привод (TSA) и HelioSeal. Эти разработки обеспечивают максимальную производительность при малой мощности энергопотребления.

WD Ultrastar Gold 20 ТБ с 512 МБ кэша предлагается на сайте компании по цене 679,99 долл.

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