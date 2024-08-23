Dell та Nutanix представили два нові гіперконвергентні рішення

23 августа 2024 г., 11:35

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Щоб спростити та надати більше можливостей для вибору ІТ-командам компанії Dell Technologies та Nutanix розвивають свої більш ніж 14-річні стосунки, пропонуючи два нових інноваційних рішення. Ці пропозиції, що продаються і постачаються компанією Dell, перевизначають гнучкість і контроль у середовищах Nutanix.



Dell XC Plus - це готовий пристрій на базі HCI, покликаний спростити складні завдання локальних і гібридних хмарних середовищ завдяки інтеграції програмного стека Nutanix Cloud Platform у сервери Dell PowerEdge, пропонуючи клієнтам більше можливостей вибору і контролю для задоволення мінливих вимог ІТ. Завдяки централізованій площині управління, надійній автоматизації, інтегрованому гіпервізору Nutanix AHV і відмовостійкій архітектурі розподіленої хмари це рішення дає змогу підприємствам:



- Спростити гібридну хмару: Поєднання зручного програмного забезпечення від Nutanix і надійних серверів PowerEdge від Dell забезпечує безперебійне управління та єдину структуру гібридної хмари, завдяки чому ІТ-відділи можуть зосередитися на розвитку та стратегічних бізнес-результатах.



- Оптимізація операцій: Можливості автоматизації створюють безпечніше, стійкіше та гнучкіше ІТ-середовище, яке спрямовує енергію на прорив, а не на обслуговування.



- Оптимізація продуктивності: Рішення постійно налаштовується за допомогою штучного інтелекту та машинного навчання для підвищення продуктивності та оптимізації планування ресурсів як для традиційних, так і для сучасних робочих навантажень.



Клієнти можуть використовувати сучасне, гнучке та безпечне рішення XC Plus для прискорення розгортання додатків і спрощення гібридної хмари вже сьогодні.



Своєю чергою, Dell PowerFlex стане першим зовнішнім сховищем, підтримуваним та інтегрованим з Nutanix Cloud Platform. Це рішення дає змогу інтегрувати провідну програмно-визначувану інфраструктуру Dell з гіпервізором Nutanix AHV і хмарною платформою Nutanix для створення розширених можливостей гібридної хмари. При цьому клієнти отримають більшу гнучкість у роботі зі сховищами, можливість незалежно керувати обчисленнями та сховищами, використовувати обраний ними гіпервізор і досягати екстремальної продуктивності в масштабі, зберігаючи при цьому повний набір програмних функцій Nutanix, що містить захист корпоративних даних та аварійне відновлення, мережеву взаємодію та безпеку, а також багато іншого, щоб із легкістю розв'язувати складні інфраструктурні задачі.

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