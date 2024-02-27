Dell анонсувала нові ноутбуки та мобільні робочі станції з акцентом на AI

27 февраля 2024 г., 17:35

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Компанія Dell Technologies представила широкий портфель комерційних ноутбуків і мобільних робочих станцій зі штучним інтелектом, покликаних привести організації та продуктивність співробітників в епоху штучного інтелекту.



"Кожна компанія, яка хоче залишатися конкурентоспроможною, буде змушена тією чи іншою мірою впроваджувати AI, і ПК з AI відіграватимуть у цьому центральну роль", - каже Сем Берд, президент групи клієнтських рішень Dell Technologies. "ПК зі штучним інтелектом - від виконання складних робочих навантажень на робочих станціях до використання повсякденних застосунків зі штучним інтелектом на ноутбуках - стануть важливими інвестиціями, що принесуть дивіденди в продуктивності та прокладуть шлях до розумнішого й ефективнішого майбутнього. Перевага Dell починається з пропозиції більшої кількості ПК зі штучним інтелектом у комерційному портфелі з першого дня, що дає замовникам можливість почати захист майбутнього для штучного інтелекту вже сьогодні".



Кількість ПК зі штучним інтелектом, оснащених нейропроцесором (NPU), зросте з майже 50 млн одиниць у 2024 році до понад 167 млн у 2027 році, що становитиме майже 60% усього постачання ПК у світі. NPU - це прискорювач AI, який може брати на себе більш спеціалізовані завдання AI, звільняючи CPU і GPU для виконання інших завдань. Це дає змогу підвищити чуйність і поліпшити продуктивність, безпеку, час роботи від батареї та продуктивність.



Dell пропонує інтелектуальні, керовані та безпечні комерційні ПК. З новою лінійкою ноутбуків Latitude і мобільних робочих станцій Precision компанія Dell пропонує покупцям широкий асортимент комерційних ноутбуків і мобільних робочих станцій зі штучним інтелектом - від ноутбуків початкового рівня до ультрапреміальних варіантів робочих станцій. Комерційні ПК Dell, оснащені процесорами Intel Core Ultra з технологією Intel vPro, дають змогу виконувати робочі навантаження, пов'язані зі штучним інтелектом, і відкривають нові рівні продуктивності та ефективності.



Наприклад, співробітники тепер можуть:

Співпрацювати більш ефективно. Поєднання переваг NPU для розвантаження таких функцій, як автокадрування, розмиття фону та відстеження погляду, з енергоефективністю процесорів Intel Core Ultra дає змогу працівникам збільшити час автономної роботи на 38% та отримати цінний робочий час протягом дня, насиченого дзвінками Zoom.



Створювати контент швидше. Завдяки розподілу обробки AI між CPU, GPU, а тепер і NPU, користувачі можуть створювати генеративні зображення AI вп'ятеро швидше за допомогою Stable Diffusion, моделі перетворення тексту в зображення.



Більш безпечна робота в гібридному робочому середовищі. Дедалі більше постачальників ISV продовжуватимуть створювати додатки для ПК зі штучним інтелектом. Наприклад, Dell співпрацює з Intel і CrowdStrike, щоб перекласти функції безпеки на пристрої через NPU. Це забезпечує більш повне виявлення загроз, допомагаючи клієнтам швидко виявляти шкідливі сайти та вразливості в системі безпеки з меншою затримкою порівняно з хмарними рішеннями.



Залишатися в потоці роботи. Портфоліо оснащене операційною системою Windows 11 і клавішею Copilot, що ще більше спрощує виконання завдань і дає змогу не відвертатися від роботи. Одним натисканням клавіші ви отримуєте швидкий доступ до свого повсякденного компаньйона - штучного інтелекту.



Спираючись на багаторічне лідерство в галузі в галузі проактивної, предикативної автоматизації, а також експертних рекомендацій і керованих послуг, нові можливості Dell Services допомагають клієнтам:



Максимально збільшити час безвідмовної роботи ПК і підвищити продуктивність завдяки новим можливостям самовідновлення за допомогою пакета ProSupport Suite для ПК. Клієнти, які під'єдналися до технології Dell SupportAssist, можуть використовувати телеметрію і штучний інтелект для усунення проблем з ПК без втручання людини. Це дає змогу ІТ-фахівцям активувати сценарії, розроблені Dell, для автономного усунення помилок "синього екрана", теплових проблем тощо на всьому парку ПК.



Підтримуйте оновлення парку ПК на належному рівні та в межах бюджету за допомогою керованих послуг Dell. Коли клієнтам потрібні нові пристрої зі штучним інтелектом, Dell забезпечує детальне планування, прогнозування та управління ланцюжком постачань, щоб забезпечити своєчасне і цілеспрямоване впровадження пристроїв різних виробників.



Впровадження та максимізація інвестицій у GenAI за допомогою послуг Digital Employee Experience Services for GenAI. Ці послуги надають співробітникам інструменти та технології, адаптовані до їхніх різноманітних функцій.



До нового портфеля продуктів Dell Latitude входить Latitude 7350 Detachable - зручний для спільної роботи комерційний знімний ноутбук, що надає професіоналам свободу роботи як у стаціонарному режимі за столом, так і в дорозі як планшет або ноутбук. Він оснащений 8-мегапіксельною HDR-камерою, що забезпечує високу якість зображення в складних умовах освітлення. Повністю оновлене портфоліо включає оновлення в серіях 5000, 7000 і 9000, зокрема Latitude 7350/7450 Ultralights, найлегші у світі 13,3-дюймові та 14-дюймові комерційні ноутбуки преміумкласу.



Нові мобільні та стаціонарні робочі станції Precision від Dell відповідають вимогам продуктивності досвідчених користувачів, розробників та інших фахівців. Як світовий лідер у виробництві робочих станцій, Precision забезпечує міць для безпечного та економічно ефективного виконання складних робочих навантажень AI на ПК. У нові мобільні робочі станції Precision інтегровано мобільні графічні процесори NVIDIA RTX 500 і 1000 Ada Generation, що забезпечують можливості AI та корпоративну надійність для роботи з будь-якого місця, а Precision 3280 Compact Form Factor (CFF) - це новий компактний формфактор, створений для легких розробок AI і творчих застосунків.



Портфель найбільш інтелектуальних гарнітур Dell у своєму класі включає п'ять нових моделей. Гарнітура Dell Premier Wireless ANC Headset (WL7024) оснащена мікрофонами для шумопридушення на основі штучного інтелекту, які відрізняють сигнали людської мови від фонових шумів, які виходять як від користувача, так і від його аудиторії, і регулюють рівень шумопридушення залежно від оточення користувача. Вдосконалений інтелектуальний датчик виконує такі завдання, як вимикання/вмикання звуку, пауза/відтворення за піднятої амбушури, а інтуїтивно зрозумілі сенсорні елементи керування регулюють якість звуку.

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