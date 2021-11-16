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В будущем году расходы на ИТ в странах EMEA вырастут на 5%

16 ноября 2021 г., 13:15
В будущем году расходы на ИТ в странах EMEA вырастут на 5%

По итогам 2022 г. Gartner прогнозирует объем ИТ-расходов региона EMEA на уровне 1,3 трлн долл. Если прогноз окажется верным, позитивная динамика составит 4,7%. Для сравнения, в нынешнем году рост должен достичь 6,3%.

Благодаря стабильному увеличению облачных расходов, получившему дополнительный ощутимый импульс с началом пандемии, сегмент корпоративного ПО обещает оказаться наиболее динамично развивающимся. Не менее высокие темпы роста (+8,2%) продемонстрируют ИТ-услуги. В то же время, былой лидер — устройства — заметно снизит темпы прироста на фоне относительного насыщения и острого дефицита отдельных комплектующих.

В 2022 г. облачные расходы увеличатся до 12,5% от общих корпоративных расходов на ИТ. Наиболее динамично здесь будут развиваться направления «Infrastructure as a service» (IaaS) и «Desktop as a service» (DaaS), способные отчитаться улучшением показателей предыдущего года на 32,3% и 31,1% соответственно.

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