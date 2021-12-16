Dell показала концепт максимально утилизируемого ноутбука

16 декабря 2021 г., 16:35

+11

голос Tweet

В продолжение прошлогодних достижений (переход на биопластик из отходов целлюлозной промышленности, повторная переработка алюминия и углеволокна и пр.), обеспечившим Dell лидерство в области технологий утилизации электронных отходов, компания 14 декабря показала первый полнофункциональный прототип ноутбука, вобравший в себя эти и другие инновации.



Концептуальный прототип Luna разрабатывался вместе с Intel таким образом, чтобы сделать его компоненты предельно легкодоступными, заменяемыми и повторно используемыми.



Корпус Luna сделан из алюминия, полученного с использованием электроэнергии от гидроэлектростанций. Изготовлено шасси методом штамповки, оставляющим минимум отходов.



В концепте полностью изменена внутренняя компоновка. Материнская плата стала на 75% меньше и размещается на самом верху – рядом с верхней панелью, охлаждаемой внешним воздухом, и подальше от зарядного устройства. Этим инженеры Dell существенно улучшили пассивное распределение тепла, что позволило отказаться от вентилятора и установить более компактную батарею глубокой зарядки.



Уменьшение количества крепёжных болтов с нескольких сотен до всего четырёх, а также специальная конструкция опоры для кистей рук сокращают примерно на полтора часа любой ремонт, связанный с разборкой/сборкой ноутбука.



Кроме того, печатные платы изготовлены из биоразлагаемого материала – волокон льна, а в качестве клея в них используется растворимый в воде полимер. Такое решение существенно облегчит отделение металлов в процессе утилизации электроники.



Dell рассматривает Luna как первый шаг, на следующем этапе из продемонстрированных концептом конструкционных решений предстоит выбрать те, которые можно будет наиболее эффективно внедрить в её продуктовый ассортимент.



Если все идеи, нашедшие воплощение в этом проекте будут внедрены в реальных продуктах, это уменьшит связанные с их производством выбросы углекислого газа примерно на 50%.

Конференция DC Link Partner Day-2021 — 15 и 16 декабря!