«ПриватБанк» пропонує малому бізнесу зручне рішення для прийому безконтактних платежів за допомогою смартфона

16 декабря 2021 г., 16:10

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«ПриватБанк» у партнерстві з компанією Visa оголошує про запуск в Україні рішення «Термінал» на основі Tap to Phone – технології, що перетворює сучасні смартфони або планшети на базі операційної системи Android, оснащені NFC-чіпом, на повноцінний POS-термінал. Оскільки все більше покупців надають перевагу безконтактній оплаті будь-де, це рішення відкриває нові, ширші можливості для мікро та малого бізнесу. Відтепер, будь-який підприємець матиме можливість залучитися до цифрової економіки.

Щоб скористатися рішенням, підприємцям потрібно завантажити додаток «Термінал», зареєструватися та вказати усі необхідні дані користувача. Для використання «Терміналу», мобільний телефон або планшет на базі Android 8.0 та вище, із вимкненим root-доступом (правами суперкористувача) або доступом розробника, має бути оснащений NFC-чіпом.

«Повноцінним POS-терміналом може стати звичайний смартфон. І це дуже вигідне рішення: комісія за еквайринг при використанні рішення «Термінал» складе всього 1,7%», – повідомив Разван Мунтеану, заступник голови правління «ПриватБанк».

Tap to Phone побудована на основі EMV – міжнародного стандарту оплати банківськими картками, коли кожна транзакція містить динамічну криптограму («токен»), яку неможливо використати повторно. Ця технологія дозволяє фінансовим інституціям та фінтех-компаніям побудувати власний еквайринг, запропонувавши своїм клієнтам сервіс прийому оплати на смартфон з такими ж протоколами захисту, як-от у звичайного POS-термінала. Водночас мобільні девайси матимуть додатковий рівень біометричної автентифікації.

Ось деякі з прикладів використання рішення:

зовнішня роздрібна торгівля (ярмарки, виставки, фестивалі, фуд-корти, «вулична» кава тощо);

розваги (парки, атракціони, сезонні зони відпочинку);

платежі в черзі, що зменшують час на обслуговування клієнтів;

паркувальні майданчики, сплата штрафів;

спільний збір коштів.

До того ж, рішення підходить для:

служб доставки, логістичних компаній та поштових сервісів;

страхових агентів;

івент-агентств (організація концертів, свят, тощо);

торгівлі товарами і послугами з нечастими транзакціями.

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