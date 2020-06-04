DEAC соединил свои ЦОД с крупнейшими мировыми провайдерами

4 июня 2020 г., 13:35

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Увеличение объема трафика данных, изменения в ИТ-архитектуре, адаптация компаний к использованию недорогих публичных облаков и повышение уровня безопасности, с помощью частных облаков и частных подключений, побудило DEAC соединить все дата-центры единой сетью с крупнейшими мировыми провайдерами.



Как отмечается, подключение IX позволяет улучшить связь в стратегически важных локациях, тем самым предприятия клиенты стали переключаться на глобальную сетевую экосистему. В то время как миграция в гибридные облака становятся все популярнее, быстрые и безопасные соединения между глобальными публичными облаками и частными хранилищами компаний становятся критически важной составляющей для игроков рынка облачных вычислений.



Все больше компаний используют онлайн-сервисы для удаленной работы, следовательно, наблюдается значительный рост в использовании интернет-трафика и спрос на надежные и безопасные сети с низким уровнем задержки и выдерживающие высокие нагрузки траффика. Реагируя на требования бизнеса, теперь дата-центры DEAC в Риге, Франкфурте, Амстердаме, Лондоне, Стокгольме и Киеве становятся выгодными точками соединения с сетями крупнейших мировых провайдеров связи.



Это следующий шаг в развитии оператора дата-центров DEAC, который позволит выступать в качестве «моста» для передачи данных и трафика, соединяя клиентов с основными поставщиками интернет-услуг и устраняя проблему индивидуальной настройки каналов передачи данных. Сетевое покрытие в Европе становится шире, и у предприятий появляется возможность соединения через надежные телекоммуникационные сети с бесперебойным потоком данных, доступом к частной VLAN-сети и основным CDN-сетям в мире, а также с прямым подключением к глобальным публичным облакам.



«Подключение DEAC к сетям крупных глобальных провайдеров связи предоставляет нашим клиентам широкий спектр возможностей для повышения доступности и эффективности ИТ, и для связи с дата-центрами по всему миру», - заявил Андрис Гайлитис, генеральный директор DEAC.

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