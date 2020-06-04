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HP представила легкие мобильные рабочие станции ZBook Firefly

4 июня 2020 г., 14:05
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Компания HP анонсировала выпуск новых рабочих станций ZBook Firefly.

Как отмечается, ZBook Firefly 14 – первая в мире мобильная рабочая станция с самым ярким в мире дисплеем диагональю 14 дюймов, которая позволяет пользователям сохранять продуктивность, где бы они ни находились. Кроме того, новинки являются первыми в мире мобильными рабочими станциями с диагональю 14 дюймов, выполненными из океанического пластика.

Модель ZBook Firefly 14 является самой компактной и самой легкой в мире мобильной рабочей станцией. Она на 8,8% меньше и на 5,2% легче по сравнению с предыдущим поколением, а соотношение площади экрана к размерам корпуса составляет 84%. Входя в портфолио самых защищенных в мире мобильных рабочих станций, эта модель обеспечивает моментальную защиту от визуального взлома благодаря экрану HP Sure View Reflect, а также защиту от атак на микропрограммное обеспечение или через установку вредоносного кода благодаря технологии HP Sure Start Gen6.

Модель ZBook Firefly 15 – самая легкая мобильная рабочая станция с диагональю экрана 15 дюймов в портфолио HP. Она на 9,5% меньше и на 1,8% легче по сравнению с моделями предыдущего поколения, а соотношение площади дисплея к размерам корпуса составляет 86%.

Также отмечается, что новые модели ZBook обладают высокой мощностью при ультра-мобильном дизайне и оснащаются графикой NVIDIA Quadro P520 с 4 гигабайтами оперативной памяти и шестиядерными процессорами Intel Core 10 поколения, что помогает пользователям сохранить продуктивность и позволяет с высокой эффективностью работать одновременно с несколькими приложениями.


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