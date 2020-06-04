72% CIO ускоряют преобразования для обеспечения долгосрочной удаленной работы

4 июня 2020 г., 12:55

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Как показывает новое исследование, проведенное компанией Censuswide по заказу Citrix Systems, в условиях коронавируса ИТ-службы компаний ускоряют цифровые преобразования для реализации более гибких рабочих режимов. По мнению респондентов, эти изменения будут востребованы персоналом и после окончания пандемии.

Три четверти из 3700 опрошенных ИТ-директоров в семи странах мира (США, Великобритания, Австралия, Канада, Германия, Франция и Нидерланды) считают, что большинство работников с неохотой будут возвращаться к такой офисной жизни, которая была раньше. А 62% заявили, что они ускоряют перемещение в облако.

Более двух третей (69%) опрошенных согласились с тем, что переход к работе из дома оказался на удивление легким, при этом 71% заявили, что внедренные ими технологии позволили обеспечить такую же эффективность совместной работы, как и при личном взаимодействии. С учетом сказанного, предприятия активизируют свои цифровые механизмы и внедряют решения для долгосрочной поддержки удаленной работы.

62% ИТ-руководителей заявили, что их отделы рассматривают вопросы сокращения физической ИТ-инфраструктуры и перехода к облачной модели;

42% предвидят внедрение платформ для организации цифровых рабочих мест;

44% рассматривают публичные облака как средство организации долгосрочной удаленной работы.

Путь к повсеместной удаленной работе оказался непростым. Почти половина (48%) ИТ-руководителей, принявших участие в опросе Censuswide, заявили, что в их организациях не было плана обеспечения непрерывности бизнеса, предусматривающего переход большей части сотрудников на удаленную работу, при этом 61% нашли такие перемены затруднительными.

Кроме того, быстрое и повсеместное внедрение удаленной работы поставило ряд требующих решения вопросов:

70% ИТ-руководителей обеспокоены информационной безопасностью в связи с работой сотрудников из дома;

54% заявили, что многие сотрудники начали устанавливать несанкционированное программное обеспечение;

23% считают, что основной проблемой для их отдела за последние несколько недель были незапланированные отключения VPN.

Все это легло тяжким бременем на ИТ-службы: три четверти респондентов (77%) сообщили о высоком уровне стресса. Но есть и луч надежды.

«Этот кризис вывел на авансцену "невоспетых героев" нашего бизнеса – ИТ-службы, – говорит Мира Раджавел (Meerah Rajavel), директор по информационным технологиям компании Citrix. – Благодаря их действиям реализована безопасная, надежная рабочая среда, где продуктивно работают сотрудники, и где, несмотря на исключительно тяжелые условия, функционирует бизнес. И на выходе из кризиса они окажутся для организаций более важным и ценным стратегическим ресурсом, чем было ранее».

Три четверти ИТ-руководителей (77%) согласны с этим мнением. Они заявили, что ИТ-службы сейчас стали «критически важными для бизнеса».

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