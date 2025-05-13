Дата-центри стають дедалі надійнішими

13 мая 2025 г., 16:35

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Компанія Uptime Intelligence провела аналіз, використовуючи останні дані зі звітів та опитувань за 2024 і 2025 роки. Уже четвертий рік поспіль дані свідчать про те, що частота відключень щодо загального робочого навантаження знижується.

За даними опитування Uptime Institute Global Data Center Survey 2024, більше як половина (53%) операторів повідомили про відключення за останні три роки. Цей показник продовжує тенденцію - він помітно знизився з 60% у 2022 році, 69% у 2021 році та 78% у 2020 році. Однак із року в рік поліпшення показників сповільнюється - у 2024 році вони знизилися лише на два відсоткові пункти (55%) порівняно з 2023 роком.



Є також ознаки того, що серйозність відключень знижується. Лише 9% інцидентів, зареєстрованих у 2024 році, було класифіковано як серйозні або важкі - це найнижчий рівень, зафіксований Uptime на сьогодні.

Ці дані свідчать про те, що постійні інвестиції галузі в забезпечення доступності - завдяки резервуванню, вдосконаленню процесів і операційної дисципліни - дають відчутний ефект. Ось деякі спостереження за цими тенденціями:

- Відключення стають дедалі рідшими та менш серйозними порівняно зі швидким зростанням цифрової інфраструктури. Ця тенденція зберігається вже кілька років, що свідчить про прогрес галузі в напрямку управління ризиками та надійності. Однак робоче навантаження неможливо точно виміряти за цією (або будь-якою іншою) вибіркою. У результаті показник на мегават не може бути отриманий.

- Уповільнення темпів поліпшення не означає самозаспокоєння. Оператори стикаються з зовнішніми ризиками, що зростають, які значною мірою перебувають поза їхнім контролем, включно з обмеженнями в роботі електромереж, екстремальними погодними умовами, збоями в роботі мережевих провайдерів і проблемами з програмним забезпеченням сторонніх виробників. Поліпшення відбуваються, попри більш мінливий ландшафт ризиків.

Розширюються програмні та розподілені засоби забезпечення відмовостійкості. Ці системи підвищують час безвідмовної роботи, але при цьому можуть створювати нові ризики та складнощі. Використання стратегій відмовостійкості на базі програмного забезпечення поряд із фізичним відмовостійким/надлишковим зберіганням, безсумнівно, сприяє загальному підвищенню доступності. Однак додаткова складність створює свої проблеми та може розмивати межі відповідальності за збої, ускладнюючи аналіз першопричин і класифікацію відмов.

- Темпи трансформації галузі прискорюються. Попит на штучний інтелект, що зростає, створює навантаження на наявні інфраструктурні проєкти, особливо щодо електроживлення та охолодження, а обмеження в електромережах і напруженість у світовій торгівлі вносять нову невизначеність у ланцюжки постачання і плани розширення. У сукупності ці фактори можуть у кінцевому підсумку вплинути на стабільність поточних тенденцій надійності.

На думку Uptime, очікується подальше зростання як розподілених, заснованих на програмному забезпеченні моделей відмовостійкості, так і традиційного резервування на рівні об'єкта. Нещодавні дослідження Uptime підтверджують це: підвищення відмовостійкості та підтримка гібридної хмари названі серед основних факторів попиту на центри обробки даних. Однак необхідність підтримки робочих навантажень, пов'язаних зі штучним інтелектом, може ускладнити способи та місця застосування цих моделей.

Гібридні хмарні платформи, як-от AWS Outposts і Azure Arc, а також механізми управління, як-от VMware Cloud Foundation, значно розвинулися, поліпшивши інтеграцію з локальною інфраструктурою. Ці тенденції підтверджують, що стійкість локальної інфраструктури залишається критично важливою, а стороння інфраструктура використовується стратегічно, виходячи з вартості, допустимих ризиків і вимог до конкретних робочих навантажень.

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