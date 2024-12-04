4 декабря 2024 г., 10:25

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Данія надасть 6 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок російських атак. Про це йшлося під час зустрічі Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністра юстиції України Ольги Стефанішиної з делегацією Данії на чолі з Міністром у європейських справах Данії Марією Б’єрре Хольст, яка вперше прибула з візитом до Києва.

На початку зустрічі Марія Б’єрре Хольст оголосила про новий пакет допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури України: 6 млн буде спрямовано у Фонд енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства.

Віце-прем’єр-міністр подякувала Данії, яка на сьогодні є одним з лідером серед партнерів України за обсягом допомоги у відсотках від власного ВВП.

Данія продовжуватиме підтримку України у нинішніх складних умовах, зазначив своєю чергою пан посол. Зокрема через фінансові інструменти та реалізацію конкретних проєктів співпраці у регіонах.

Сторони визначили ефективність реалізованих у цьому році проєктів, а саме створення Каталогу критично важливих технологій для енергетичного сектору України, а також розробки мобільного додатка, що дозволяє українським користувачам допомагати балансувати систему, аби зменшити обмеження енергопостачання.

Окремо наголошувалося на важливості співпраці для посилення енергетичної стійкості регіонів та успішних прикладах такого співробітництва, зокрема у Миколаївській області.

Також було відзначено перспективи розвитку співпраці у сфері відновлюваної енергетики, енергоефективності, газової галузі.

Під час засідання було затверджено робочу програму Українсько-данського енергетичного партнерства на 2025 рік, до якої увійшли заходи для розвитку

сталої енергетики і ВДЕ, а також потенціалу з енергоефективності та заощадження в будівлях.

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