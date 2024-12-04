Salesforce наростив квартальний виторг на 8% до 9,44 млрд дол.

4 декабря 2024 г., 11:45

Акції Salesforce зросли на 8% у вівторок після того, як компанія повідомила про свої фінансові результати за третій фінансовий квартал, повідомивши про доходи і прогноз на IV кв., які перевищили очікування аналітиків.

Прибуток компанію на акцію склав $2,41 проти очікуваних $2,44.

Виторг зріс в річному обчисленні на 8% до 9,44 млрд дол. проти 9,34 млрд дол. за прогнозом.

Чистий прибуток компанії склав 1,5 мільярда доларів, що на 25% більше, ніж було рік тому.

Salesforce очікує, що продажі в четвертому фінансовому кварталі складуть від 9,90 до 10,10 мільярдів доларів.

Salesforce також підвищила нижню межу свого прогнозу доходів на 2025 фінансовий рік до 37,8-38 мільярдів доларів. Це трохи більше, ніж 37,7-38 мільярдів доларів, які прогнозувалися раніше.

«Ми досягли ще одного кварталу виняткових фінансових результатів за такими показниками, як дохід, маржа, грошовий потік і cRPO, - заявив у своїй заяві генеральний директор Salesforce Марк Беніофф (Marc Benioff). - Agentforce, наша комплексна система штучного інтелекту для підприємств, що вбудована в платформу Salesforce, лежить в основі революційної трансформації».

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