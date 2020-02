customer zero

28 февраля 2020 г., 18:15

В каждом крупном бизнесе есть свое проклятие, связанное с той оптимизацией, которая чаще всего выливается в большие проблемы пользователей.

Самый свежий пример такой оптимизации от Microsoft. Если и раньше её обновления бывали нестабильными и глючными, что вполне еще понятно учитывая зоопарк решений который надо поддерживать, то последние релизы Windows 10, да, и обычные патчи могут спокойной добавить седин на ровном месте. Стоит отметить что глюки и нестабильность были чаще связаны с безопасностью и ошибками в работе компонентов между собой, а не риском потерять все данные как бывает сейчас.

По рассказу одного из сотрудников Microsoft, попавшему в СМИ, причина такого плачевного падения качества элементарна - изменении процесса тестирования новых сборок и патчей. Теперь большая часть тестирования автоматизирована и проводится на виртуальных машинах. То есть чистое развертывание, никаких "хвостов" от продуктов жизнедеятельности, никакого стороннего ПО и драйверов. В общем, уровень покрытия возможных конфликтов и проблем упал катастрофически, что и чувствуют на себе конечные пользователи.

Никакая программа Insiders тут не спасает, так как ее участники не являются обычным среднестатистическим пользователем, да и количество их не сильно увеличивает уровень покрытия.

Это мне напоминает, как достаточно давно в VMware была внедрена такая же программа. Ну а как же: в отличие от Microsoft количество аппаратного обеспечения ограничено и хорошо известно. Драйвера выпускаются либо самими вендорами серверов (привет, HPE), либо используются стандартные решения типа Intel. А задача VMware протестировать и гарантировать качество нового функционала в своём стеке продуктов. А раз так - то можно всё автоматизировать и запускать в виртуальных машинах, благое сие дело.

Те релизы были ужасными. Мало того что не работал новый функционал, так еще и старый ломался на ровном месте. Патчи выходили с завидной регулярностью, и количество Knows Issues было больше чем Resolved Issues, а бонусом еще и росло по мере использования заказчиками в продуктиве.

Через какое-то время когда стало понято, что новая система не работает, была представлена новая концепция - сustomer zero. Идея очень проста и в середине 90-ых была весьма популярна внутри Microsoft: eat your own dogfood или же, проще говоря, свой собственный бизнес это первый заказчик, которому надо продать какой-либо новый функционал и на ком его тестировать. Результаты были достигнуты очень быстро: оказалось собственное ИТ не обновляется на новые версии из-за проблем со стабильностью, а новые функции продукты и функции не нужные как таковые в существующем виде.

В нынешней ситуации с Microsoft остаётся только ждать когда маховик закрутиться в обратную сторону.

