Terrasoft Ukraine представила новую версию low-code платформы Creatio 7.17

24 ноября 2020 г., 17:35

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Компания Terrasoft Ukraine презентовала новую 7.17 версию low-code платформы для управления бизнес-процессами и CRM – Creatio. «В каждом релизе Creatio мы фокусируемся на развитии трех ключевых направлений. Во-первых, активно расширяем low-code возможности платформы, чтобы дать пользователям возможность быстро создавать собственные ИТ-решения. Во-вторых, совершенствуем BPM-инструменты, чтобы компании могли еще быстрее автоматизировать и менять бизнес-процессы. И, конечно же, развиваем готовую CRM-функциональность для формирования исключительного клиентского опыта», – комментирует Иван Малафеев, директор по продуктам Creatio.

Новые low-code возможности платформы Creatio:

Мастер разделов. В Creatio 7.17 появилось еще больше инструментов для пользовательской настройки интерфейса и логики работы Creatio. Например, можно задать формат отображения даты или точность числового поля, настроить правила расчета значения по формуле или условия, при которых на странице появится дополнительная вкладка или группа полей;

Дизайнер процессов. Для расширения возможностей BPM-движка реализован механизм многоэкземплярного выполнения подпроцессов, что дает возможность пользовательскими средствами настраивать обработку коллекций данных в процессах;

Управление конфигурацией. В системе полностью переработан раздел «Конфигурация» и дизайнеры конфигурационных элементов, в которых сосредоточены профессиональные инструменты для глубокого конфигурирования системы. В результате, работа с обновленным фреймворком стала намного проще и быстрее;

Мобильное приложение. Организовать процесс визирования договоров, счетов, заказов и любых других сущностей системы теперь можно и с использованием мобильного приложения;

Аналитика. Во всех продуктах Creatio появилась возможность настраивать сводные отчеты, с помощью которых данные можно группировать в удобном для анализа виде. В дополнение к стандартным функциям, в сводных таблицах можно отобразить количество уникальных записей и медиану, а также использовать математические формулы для расчета значений числовых полей.

Расширение CRM-функциональности Creatio:

Рекомендательные ML-модели. В Creatio 7.17 появилась еще одна готовая модель машинного обучения для повышения эффективности продаж. С ее помощью система анализирует накопленную информацию по продажам и рекомендует продукты, которые клиент с высокой вероятностью приобретет;

План-фактный анализ показателей. Добавлена возможность составлять планы «сверху вниз», автоматически рассчитывать показатели с заданной периодичностью, сохранять разные версии планов и сравнивать их с текущим вариантом, настраивать зависимые таблицы или основывать расчеты на исторических данных и многое другое;

Омниканальность. Обширный перечень каналов коммуникаций пополнился Facebook Messenger. Прямо в системе можно обработать входящий чат, предоставить консультацию клиенту, отправить материалы, создать обращение или запустить процесс. При этом история переписки сохраняется в профиле клиента и будет доступна для дальнейшей обработки;

Email-маркетинг. Теперь можно отправлять email-рассылки из системы еще и через популярный почтовый сервис SendGrid. Также добавлен целый ряд дополнительных возможностей при работе с аудиторией рассылки и стало проще работать с шаблонами писем – Creatio проверяет HTML-код и сообщает о наличии ошибок;

Веб-трекинг. Благодаря полностью обновленному сервису трекинга событий сайта пользователи получили намного больше инструментов для анализа поведения аудитории. В числе возможностей – настройка трекинга для нескольких сайтов, расширенный список типов отслеживаемых событий, фиксация истории даже при незавершенной сессии и многое другое;

Взаимосвязи контактов и контрагентов. В системе полностью обновлена диаграмма взаимосвязей, благодаря чему строить взаимоотношения с клиентами и партнерами станет намного проще. Новое представление позволяет в несколько кликов указать взаимосвязи, увидеть профессиональные и личные связи контактов, а также настроить их группировку как в пределах организации, так и вне ее.

Видеозапись презентации релиза Creatio 7.17 доступна на сайте Terrasoft Ukraine.

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