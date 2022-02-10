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Toshiba вложит 1,13 млрд долл. в расширение производства чипов

10 февраля 2022 г., 11:58
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Toshiba намерена потратить около 130 миллиардов иен (1,13 млрд долл.), чтобы расширить производственные мощности в области выпуска полупроводников.

Компания является важным поставщиком микросхем управления питанием, которые используются во многих устройствах.

Toshiba, как сообщается, потратит 100 миллиардов иен или 873 млн долл., чтобы построить фаб в префектуре Ишикава. Ожидается, что производство будет расположено в кампусе, управляемом компанией CAGA Toshiba Tepece Electronics.

Японский производитель в настоящее время выпускает чипы, используя 200-миллиметровые кремниевые пластины. Планируемый к строительству завод, позволит перейти на 300-миллиметровые пластины, а также использовать на более современные технологии и более эффективные процессы. Кроме того фабрика будет работать на возобновляемых источниках энергии.

Ожидается, что первая фаза строительства нового завода будет завершена в 2024 финансовом году компании, после чего бизнес систем по управлению питанием Toshiba должен вырасти в 2,5 раза по сравнениию с текущим состоянием.

Ряд конкурентов Toshiba также активно наращивают производственные мощности. Так Infineon Technologies AG недавно запустил новый завод, стоимостью 1,9 млрд долл., на котором будут выпускаться микросхемы управления мощностью для автомобилей, систем обработки данных и других устройств.

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