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IBM укрепляет безопасность хранения данных

9 февраля 2022 г., 23:05
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Компания IBM 8 февраля представила новых представителей семейства флэш-массивов FlashSystem, имеющих более высокую производительность и дополненных расширенными возможностями Cyber Vault, что в совокупности поможет клиентам быстрее обнаруживать, блокировать кибератаки и восстанавливаться после них.

IBM FlashSystem Cyber ​​Vault непрерывно отслеживает «моментальные снимки», создаваемые с помощью Safeguarded Copy в соответствии с расписанием, заданным администратором. Эти неизменяемые и защищённые моментальные снимки используются для быстрого восстановления необходимых для работы бизнеса данных после инцидента.

Чтобы гарантировать, что кибербезопасность не достигается в ущерб эффективности рабочей нагрузки, IBM заменила в ассортименте FlashSystem массивы среднего (2U) и высокого (4U) уровня моделями 7300 и 9500 с более высокой производительностью.

FlashSystem 9500 имеет удвоенные быстродействие, ёмкость и возможности подключения, до 50 % больше кэш-памяти (3 ТБ), поддерживает вдвое больше (48) дисков NVMe, чем FS9200,  до 48 портов Fibre Channel 32 Гб/с и, опционально, 100GbE RoCEv2. FlashSystem 7300 примерно на 25% быстрее предшественницы, поддерживает 100GbE ROCEv2 и 24 NVMe.

Помимо стандартных NVMe и SCM поддерживаются новые модули IBM FlashCore FCM 3-го поколения (FCM 3) с улучшенными возможностями аппаратного сжатия, с автономным шифрованием и поддержкой сертификата FIPS 140-3 Level 2. Они имеют встроенный процессор для обработки фоновых задач хранения, используя отраслевой стандарт QLC (4 бита на ячейку) и более быструю технологию SLC (1 бит на ячейку) NAND для улучшения производительности и ёмкости. При чистой ёмкости 38,4 ТБ (116 ТБ эффективной) это позволяет вмещать 1,1 ПБ на одну единицу стойки существующей системы FlashSystem 5200 и новых моделей 7300 и 9500.

Обновленный IBM SAN Volume Controller не имеет собственных накопителей, но способен виртуализировать более 500 различных систем хранения от IBM и других поставщиков. Апгрейд на два 24-ядерных чипа Intel Ice Lake почти вдвое увеличивает производительность и возможности подключения этого контроллера по сравнению с предыдущим движком виртуализации хранения (SVC).

Анонсированные системы предоставляют общий набор услуг хранения данных с использованием единой программной платформы IBM Spectrum Virtualize.  Возможности гибридного облака, соответствующие функциональности локальных систем, с IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud доступны для IBM Cloud, AWS и Microsoft Azure. Эти системы также составляют основу предложения IBM Storage as a Service.

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