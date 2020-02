Главная » Статьи Cloud Discovery Day: О решениях Dell Technologies Автор – Тимур Ягофаров , 7 февраля, 13:43 +22

голоса Tweet Облачная тематика стала в последнее время одной из наиболее популярных. На этот раз технический семинар под лозунгом Get Cloud Ready был посвящен знакомству как с аппаратными облачными платформами Dell Technologies, так и с виртуализационными решениями VMware. Открыла программу мероприятия презентация Александра Купчинецкого, ведущего инженера VMware, который подробно остановился на платформе для управления гибридными облачными структурами, которая рассматривается как третье поколение решений для виртуализации этого производителя. Рассказывая о современных тенденциях, эксперт отметил, что одним из ключевых факторов успеха в ныне сложившейся высоко-конкурентной бизнес-среде является своевременная обработка данных. Это приводит к тому, что значительно увеличивается количество приложений, которые разрабатываются самим предприятием. При этом быстро сокращаются сроки их вывода на рынок. Поэтому возникает необходимость в автоматизации процесса разработки и откладки такого ПО. Становится также насущной задача поддержки в выпускаемых приложениях возможности выполнения как в облачной среде, так и на собственной площадке компании. Гибридные облачные структуры стали реальностью, а значит ИТ-персоналу нужно уметь наиболее эффективно управлять такими сложными платформами. Александр Купчинецкий: «В третьем поколении платформы VMware Cloud Foundation компания реализовала возможность бесшовного подключения большого числа публичных облачных сред, включая Alibaba, AWS, Azure, Google, IBM и Oracle» В третьем поколении своей платформы под названием VMware Cloud Foundation (VCF) компания реализовала возможность бесшовного подключения большого числа публичных облачных сред, включая Alibaba, AWS, Azure, Google, IBM и Oracle. И хотя понятие программно-определяемых дата-центров (SDDC, Software Defined Data Center) появилось еще в предыдущем поколении решений VMware, в гибридной облачной среде оно все так же занимает центральное место. Причем управление гибридной облачной платформой по-прежнему возлагается на SDDC Manager. При самостоятельном построении гибридной облачной платформы можно воспользоваться набором компонент (BOM, Bill Of materials) от VMware, включающих vSphere, vSAN, NSX, vRealize. Есть также типовые рекомендации (VVDs, VMware Validated Designs), позволяющие создавать типовые архитектурные дизайны. В свою очередь, VCF представляет собой интегрированную платформу с автоматизированной поддержкой всего жизненного цикла, начиная с разворачивания и заканчивая внесением обновлений и управлением сменой паролей. Стоит отметить, что в январе 2020 г вышла наиболее свежая версия VCF 3.9. В ней, к примеру, была реализована такая новая функциональность, как Multi Instance Management. Она позволяет отслеживать состояние всех имеющихся в ИТ-инфраструктуре рабочих нагрузок, выполняемых в разнообразных средах, как будто они входят в единый пул ресурсов. Выступающий обратил внимание на высокую степень масштабирования VCF. Так при разворачивании этой платформы в локальном ЦОДе необходимо сформировать как минимум четыре узла. А при дальнейшем наращивании их количество может увеличиваться до тысяч, с возможностью использования гетерогенных узлов. Александр Купчинецкий также остановился на специализированном решении VCF on VxRail от Dell EMC. Среди его преимуществ была отмечена сквозная интеграция и автоматизация, что позволяет проводить с единой консоли все операции, начиная с разворачивания и выделения ресурсов и заканчивая установкой обновлений и модернизацией. Причем SDDC Manager поддерживает регистрацию в обоих репозиториях ПО и VMware, и Dell EMC. Знакомство с программно-аппаратными комплексами семейства VxRail продолжил Юрий Латышевский, технический консультант Dell Technologies. Он напомнил, что около 10 лет назад было выпущено первое решение для создания конвергентной инфраструктуры VBlock, где производитель реализовал технологию виртуализации ресурсов и сервисов. Но если в тот период был сделан только первый шаг по отделению программного обеспечения от аппаратной платформы, то сейчас в гипер-конвергентных инфраструктурах (HCI) выполняется виртуализация всех подсистем сервера, включая вычислительные блоки, систему хранения и сеть передачи данных. Этого удалось достичь благодаря значительно увеличившейся производительности всех этих подсистем. Юрий Латышевский: «Dell Technologies уже поставлено свыше 70 тыс. узлов платформы VxRail, которые эксплуатируются в ИТ-инфраструктурах свыше 6,1 тыс. заказчиков по всему миру» Главными преимуществами гиперконвергентных решений является значительное ускорение их внедрения и гибкость в адаптации к требованиям предприятий. Кроме того, они поддерживают масштабирование в широких пределах, когда можно начать с относительно небольших платформ и в дальнейшем практически неограниченно наращивать их производительность. А обеспечиваемая с их помощью простота управления сложным комплексом особо важна в эпоху программно-определяемых платформ, поскольку позволяет автоматизировать все процессы поддержки в течение жизненного цикла. По данным аналитиков IDC, применение HCI позволяет на 56% быстрее разворачивать сервисы, а срок возврата инвестиций для таких решений составляет около 5 лет. Как отметил выступающий, компанией Dell Technologies уже поставлено свыше 70 тыс. узлов платформы VxRail, которые эксплуатируются в ИТ-инфраструктурах свыше 6,1 тыс. заказчиков по всему миру. Кроме предустановленного в заводских условиях на платформе VxRail программного обеспечения VMware SDDC, здесь имеется и системное ПО VxRail Manager для управления аппаратной платформой. А облачный компонент VxRail ACE (Analytical Consulting Engine) позволяет задействовать технологию искусственного интеллекта для анализа состояния компонентов. В активе задействованной для этого базы знаний числится свыше 700 ситуаций, которые были зафиксированы в установленных по всему миру аналогичных платформах. Одной из важных особенностей VxRail является реализованная в этой платформе гибкая система лицензирования. В частности, допускается использование с приобретаемой VxRail уже имеющихся в компании лицензий vSphere. На миграцию с предыдущей серверной платформы отводится до 180 дней. Аппаратной основой для решений VxRail являются серверы Dell EMC 14-ого поколения. Их линейка охватывает широкий спектр конфигураций, куда входят процессоры Intel Xeon Scalable, а также графические адаптеры NVIDIA P40, V100, T4, M10 при необходимости ускорения задач с использованием технологии искусственного интеллекта. Среди нововведений была также отмечена возможность установки SSD NVMe объемом 1 или 4 ТБ, либо Intel Optane SSD DC P4800X на базе технологии 3D Xpoint. Последние отличаются повышенным ресурсом, достигающим 60 DWPD, при времени доступа 10 мкс. Варианты поставок VxRail предусматривают как приобретение отдельных устройств, так и целой интегрированной стойки. В первом случае ответственность за сеть и стойку несет заказчик, а во втором, доступны фиксированные и гибкие опции конфигурирования. А завершилось мероприятие докладом Александра Купчинецкого о предлагаемых VMware решениях на базе технологии контейнеризации. Он напомнил, что суть технологии контейнеризации заключается в абстрагировании приложения от операционной системы, что можно рассматривать, как развитие идеи виртуализации, предусматривающей абстрагирование от особенностей аппаратной платформы. Эти подходы близки VMware, поэтому компания является одним из ведущих вкладчиков в открытый проект Kubernetes. При этом VMware предлагает и собственную платформу управления контейнеризацией VMware PKS. Она доступна в двух вариантах — Enterprise и Essential. Так Enterprise PKS позволяет разворачивать кластеры Kubernetes, дополняя уже имеющуюся платформу VMware SDDC. При этом все операции могут выполняться в составе гибридных облаков. Впрочем, кроме коммерческих продуктов VMware предлагает и открытые решения данного класса, например, для функций мониторинга (Prometheus) и резервного копирования/миграции (Valero). К весне 2020 года ожидается выход на рынок проекта Pacific, который предусматривает разворачивание кластеров контейнеров не внутри виртуальной машины, а на одном уровне с ней. Для этого будет задействован гипервизор ESXi следующей версии, который будет поддерживать создание либо обычной виртуальной машины, либо под Kubernetes. В результате узлом Kubernetes станет сам ESXi-хост. Самая свежая версия Enterprise PKS 1.6 поддерживает Linux- и Windows-контейнеры. В ней также реализовано ограничение ресурсов для пользователей: например для отдельных команд доступно создание различного числа кластеров Kubernetes. И внедрена ролевая модель доступа. Александр Купчинецкий напомнил, что осенью 2019 г был представлен проект VMware Tanzu, который охватывает все три стадии работы с технологией контейнеров: создание приложений, их запуск и управление как для разработчиков, так и для ИТ-персонала. За запуск в настоящее время отвечает VMware PKS, а вскоре и проект Pacific. Управление же возлагается на облачный сервис VMware Tanzu Mission Control, размещенный на публичном облаке Amazon. Для его использования необходимо зарегистрироваться и добавить туда свои кластеры Kubernetes. Сервис выполняет инвентаризацию с составлением отчета о числе узлов различных версий, с указанием количества выполняемых на них приложений и определением нагрузки. Эта консоль позволяет обновлять отдельные кластеры Kubernetes, а также выполнять резервное копирование как самой конфигурации, так и данных.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации +22

голоса Tweet Напечатать Отправить другу Читайте также Защита информации: кейс МИС «Эмсимед» • [22 января] – КО

– Решения Quest для управления ИТ-инфраструктурой • [15 января] – Леонид Бараш

– ИТ-пятница с GigaCloud: контейнеры — очевидная тенденция • [8 января] – Леонид Бараш

– Розница в облаках • [30 декабря 2019 г.] – Евгений Куликов

– Check Point Security Day’19 • [27 декабря 2019 г.] – Леонид Бараш