Sharp озвучила правила безопасности принтеров для малого бизнеса

10 апреля 2020 г., 13:35

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Один из ведущих производителей устройств печати для корпоративного сегмента, Sharp, провел опрос более 5500 работников европейских офисов малого и среднего бизнеса (SMB), чтобы выяснить их отношение к вопросам безопасности принтеров.

Исследование показало отсутствие у пользователей формальных знаний и навыков в этой области, более того — для почти половины опрошенных стало открытием, что взлом принтера в принципе возможен. Почти 62% служащих фирм со штатом менее 50 человек заявили, что работать с их принтерами и МФУ может кто угодно. На более крупных предприятиях (от 151 до 250 служащих) этот показатель снижается, но лишь немного, до 43%.

Пятая часть (21%) респондентов утверждают, что на их рабочем месте не предусмотрено никаких процедур обеспечения безопасности принтеров и МФУ. Каждый четвёртый находил в лотке принтера конфиденциальную информацию, не предназначенную для него, 28% распечатывали в офисе документы, созданные дома — за пределами безопасной среды предприятия, а 14% распечатывали потенциально небезопасные файлы, загруженные из открытой сети.

По заявлению специалистов Sharp, свести к минимуму риски помогут несколько простых правил. Предприятиям SMB следует: защитить доступ к функциям МФУ паролем (сейчас этим пренебрегают в 52% европейских офисов) и сменить административные пароли, установленные по умолчанию; обеспечить комплексное шифрование; регулярно проверять наличие у авторизованного дилера и устанавливать новейшие прошивки; оградить принтеры от физического доступа к их портам, не разрешать пользоваться ими посетителям; безопасно утилизовать старую технику, в особенности модули памяти и жёсткие диски.

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