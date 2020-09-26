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Леонид Бараш

Чипостроение от Intel и TSMC под электронным микроскопом

26 сентября 2020 г., 18:05
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Исследователь Роман Хартунг (Roman Hartung), выступающий под ником “der8auer”, опубликовал весьма небезынтересное исследование по вопросу сравнений технологий производства чипов. Он очень подробно узучил чипы выпущенные с использованием процессов Intel 14 нм и TSMC 7 нм.

Как известно, на данный момент лучшим производственным процессом Intel, доступным для пользователей настольных ПК, является их 14-нм узел, в частности вариант 14 нм +++. Он имеет несколько улучшений, позволяющих достичь более высоких частот и обеспечить более быстрое переключение затвора. При этом если его сравнить с лучшим процессором AMD серии Ryzen 3000, основанным на архитектуре Zen 2, который построен на 7-нм узле TSMC, можно подумать, что AMD имеет явное преимущество. Ну, это только на первый взгляд так. Роман Хартунг в прямом смысле разобрал процессор Intel Core i9-10900K и сравнил его с AMD Ryzen 9 3950X, используя растровый электронный микроскопом (SEM).

Чтобы получить как можно более честное сравнение, исследователь использовал срез компонента кеш-памяти L2 обоих процессоров, поскольку они обычно являются лучшими представителями узла. Это происходит потому, что логическая часть микросхемы различается в зависимости от архитектуры; следовательно, для честного сравнения используется кэш второго уровня - его дизайн гораздо более стандартизирован.

Каковы же результаты? Итак, 14-нм чип Intel имеет транзисторы с шириной затвора 24 нм, а 7-нм чип AMD/TSMC имеет ширину затвора 22 нм (высота затвора также довольно похожа). Хотя они не сильно отличаются, узел TSMC по-прежнему намного плотнее по сравнению с узлом Intel. Компания TSMC, используя свою технологию 7 нм, производит чипы с плотностью транзисторов около 90 МТ/мм² (миллион транзисторов на квадратный миллиметр), что сопоставимо по плотности с используемым узлом Intel 10 нм на последних мобильных процессорах. Ниже можно увидеть изображения SEM и их сравнение.

Чипостроение от Intel и TSMC под электронным микроскопом

Еще одна интересная деталь, которую следует отметить, ширина ворот не соответствует именованию схемы, как можно было бы ожидать. Транзистор 14 нм имеет ширину не 14 нм, а транзистор 7 нм – не 7 нм. Именование узла и фактический его размер давно изменились, и соглашение об именах действительно зависит от производителя - это стало больше маркетинговым трюком, чем чем-либо еще. Как следствие, некоторые исследователи уже предложили новую метрику плотности для полупроводниковой технологии, отличную от чисто нанометровых терминов.

 


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