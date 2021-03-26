Чип Snapdragon 780G для среднего ценового диапазона произведут по нормам 5 нм

26 марта 2021 г., 13:05

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Компания Qualcomm представила процессор Snapdragon 780G, который нацелен на смартфоны среднего ценового сегмента.



Как отмечается, особенностью нового чипа является то, что он производится по самым передовым производственным нормам 5 нм, а также наличие в нем встроенного модема Snapdragon X53 5G.



Snapdragon 780G содержит два ядра ARM Cortex-A78 (2,4 ГГц) и шесть ядер ARM Cortex-A55 (1,8 ГГц). Чип поддерживает ОЗУ LPDDR4 (2,1 ГГц) объемом до 16 ГБ. Графический модуль Adreno 642 позволяет работать с HDR10 и разрешением 1080p+ при кадровой частоте 144 Гц. Наличие сопроцессора обработки изображений Spectra 570 обеспечивает возможность одновременной работы с потоками от трех камер, что становится особенно актуально при наличии в современных массовых смартфонах трех модулей в основной камере.

Snapdragon 780G работает на базе процессора Qualcomm AI Engine 6-го поколения с процессором Qualcomm Hexagon 770, обеспечивающим до 12 TOP производительности AI, что в два раза лучше, чем у его предшественника.

Платформа дополнительно улучшена за счет концентратора Qualcomm Sensing Hub 2-го поколения, который объединяет специальный маломощный ИИ-процессор для обработки звука.



Использование уже упомянутого модема Snapdragon X53 5G позволяет достичь скорости обмена данными в 5G-сети до 3,3 ГБит/с. Также чип поддерживает Wi-Fi 6E.



Смартфоны на базе Snapdragon 780G должны появиться уже во втором квартале.

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