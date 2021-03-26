Бізнес-абоненти «Укртелеком» можуть захиститися від кіберзагроз за допомогою хмарного сервісу Bitdefender

26 марта 2021 г., 13:35

0

Tweet

Національний оператор зв’язку «Укртелеком» пропонує бізнес-абонентам послугу для захисту IT-інфраструктури. Вона базується на технологічних рішеннях компанії Bitdefender і надається у співпраці з Softico – офіційним представником міжнародного постачальника в Україні – за схемою SaaS (Software as a Service) на умовах абонентської передплати для юридичних осіб, користувачів оптичного інтернету від «Укртелеком бізнес».

Нова послуга не потребує додаткових витрат на закупівлю програмного забезпечення чи обладнання і дозволяє протягом доби організувати захист кінцевих точок (Endрoint Security) для компанії будь-якого масштабу. Залежно від версії продукту клієнт отримує повноцінний захист від кіберзагроз, зокрема, спаму, шкідливих програм та вірусів, шифрувальників-вимагачів, фітингу тощо.

Поєднання послуг оптичного інтернету та антивірусного захисту може бути вигідне не лише малому бізнесу, а й державним установам та великим компаніям. Додатковою перевагою є можливість захисту серверів та «хмарної» інфраструктури.

Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!