Veeam Software расширяет программу ProPartner для реселлеров в регионе EMEA

26 марта 2021 г., 12:25

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Новые возможности в рамках стратегии партнерских продаж Veeam на 2021 г. позволят вознаграждать партнеров, демонстрирующих важнейшие компетенции, и усилить партнерскую сеть Veeam, которая включает реселлеров (VAR), поставщиков услуг и облачных сервисов Veeam (VCSP) и системных интеграторов. Также изменения направлены на то, чтобы партнеры могли получить максимальную выгоду от перехода на модель лицензирования по подписке и предлагать различные варианты, которые будут удобны для заказчиков.

Продажи Veeam осуществляются через партнеров, а взаимодействие с клиентами осуществляется в рамках партнерской сети ProPartner. По мнению Veeam, основные факторы фундаментальных изменений в отрасли – это переход к использованию облачных архитектур, расширение модели лицензирования по подписке и гибкий подход к управлению операционными затратами.

Современному бизнесу необходимо не просто внедрение, ему нужны консультации по стратегии использования приобретаемых услуг, более высокий уровень обслуживания и постоянная поддержка. Чтобы удовлетворять быстро меняющиеся потребности клиентов, помогать развивать их бизнес и увеличивать выручку, партнеры нуждаются в помощи. Компания Veeam нацелена на развитие компетенций партнеров, обеспечение простоты и системного подхода к взаимодействию, которые позволят партнерам помочь клиентам успешно достигнуть стоящих перед ними коммерческих целей. Во II квартале 2020 г. компания Veeam представила концепцию «Первоначальные компетенции», и уже 43% партнеров использовали свои накопленные баллы в поощрительные скидки для повышения рентабельности.

Veeam вводит две новые опции в рамках программы ProPartner: вознаграждение для партнеров за использование инструментов Veeam Marketing Centre, а также поощрение за заключение сделок по отдельным продуктам, входящим в стратегический портфель Veeam.

Вместе с тем, Veeam инвестирует в поддержку реселлеров, предлагающих дополнительные услуги, и дистрибьюторов в рамках Management by Objectives (MBO). Программа предусматривает премирование партнеров по результатам их деятельности, оцениваемым на базе различных метрик.

Новая программа ориентирована на решение задач конечных клиентов и позволит партнерам успешно удовлетворять растущие в условиях цифровой трансформации потребности пользователей в защите данных и обеспечении кибербезопасности. Также программа обеспечивает партнерам Veeam дополнительные преимущества и защиту, и поощряет реселлеров и дистрибьюторов.

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