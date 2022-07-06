Частка серверів на базі AMD виросте майже до 18% у найближчі два роки

6 июля 2022 г., 17:05

0

Tweet

Згідно з останніми даними дослідження DIGITIMES, частка поставок серверів на базі процесорів AMD зросте у наступні два роки, а частка серверів на базі процесорів Arm у 2024 році потроїться порівняно з тим, що було два роки тому.



Сервери на базі AMD становитимуть майже 18% від загального обсягу поставок серверів у 2024 році, у порівнянні з 10,1% у 2020 р. До того ж, що у наступному році буде 16,3% завдяки успішному проникненню платформ AMD у індустрію хмарних центрів обробки даних і ринок HPC-серверів.



Оскільки обчислювальні послуги операторів хмарних ЦОД значною мірою залежать від системних віртуальних процесорів (vCPU). Завдяки великій кількості ядер процесори AMD можуть надавати більше послуг, орієнтованих на vCPU, порівняно з процесорами того ж рівня конкурентів, що робить платформу AMD більш привабливою для операторів.



Джерела з ланцюжка постачання також очікують, що оператори центрів обробки даних, такі як Microsoft і Google, розширять впровадження продуктів на базі ЦП AMD у найближчі кілька років. План AMD щодо придбання Xilinx також вже приносить користь виробнику - завдяки інтеграції ЦП і FPGA у масштабних імплементаціях під ЦОД.



Очікується, що у 2024 році частка поставок серверів, що працюють на процесорах на базі Arm, досягне 10% - значний зріст у порівнянні з 3% у 2020 р. Цікаво, що Amazon та Nvidia є основними промоутерами серверів цього типу.



До речі Amazon - найбільший оператор у розгортанні серверів на базі Arm. На додаток до загальнодоступних хмарних сервісів EC2, компанія також запустила гібридну хмарну систему Outposts на базі Arm для додатків периферійних серверів, щоб розширити бізнес корпоративних хмарних послуг.



Зважаючи на торговельну напруженість, що триває між США та Китаєм, сервери на базі Arm також нарощують присутність у Піднебесній. У четвертому кварталі 2021 року Alibaba представила серверний процесор Yitian 710 на базі Arm власної розробки для своєї хмарної платформи.



Nvidia збирається випустити серверні процесори серії Grace на базі Arm, які інтегровані з GPU та DPU, щоб націлитися на ринок хмарних серверів HPC та AI. Очікується, що лінійка продуктів значно збільшить частку постачання серверних ЦП на базі Arm після 2024 року.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру