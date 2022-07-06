Qualcomm оголосила про єдиний підхід «повного стеку» програмного забезпечення AI

6 июля 2022 г., 16:25

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Компанія Qualcomm представила свій новий портфель AI Stack, який, за її словами, забезпечує уніфікований програмний підхід до створення додатків штучного інтелекту в своїх продуктах.



За словами компанії, Qualcomm AI Stack об’єднує та покращує наявні пропозиції штучного інтелекту, надаючи більш комплексне рішення для виробників і розробників оригінального обладнання. За словами компанії, він підтримує ряд інтелектуальних пристроїв із широким програмним забезпеченням AI. Він працює з кількома підключеними інтелектуальними периферійними продуктами на базі Qualcomm, такими як автомобільна, мобільна, розширена реальність, «інтернет речей» та хмарні платформи.



Виконавчий директор Qualcomm Кріштіану Амон (Cristiano Amon) заявив, що прагне перетворити виробника на компанію «повного стеку», яка здатна надавати рішення для інтелектуального краю. Застосовуючи такий підхід, Qualcomm слідує ряду інших компаній, що займаються виробництвом напівпровідників, застосовуючи подібний підхід, щоб допомогти розробникам прискорити інтеграцію AI на краю.



У Qualcomm заявили, що портфоліо AI Stack надає розробникам прямий доступ до Qualcomm AI Engine, а також виділений доступ до ядер AI у Qualcomm Cloud AI 100.



Qualcomm AI Engine — це бібліотека AI, яка дозволяє делегувати та розгортати існуючі моделі безпосередньо в AI-прискорювачі на платформах Qualcomm. Завдяки цьому OEM-виробники та розробники отримують можливість розробляти одну функцію, а потім переміщувати ту саму модель між різними продуктами та рівнями, як пояснюється.



Щоб спростити життя розробників, Qualcomm AI Stack підтримує кілька фреймворків штучного інтелекту та популярних середовищ, включаючи PyTorch, TensorFlow і ONNX, а також різноманітні загальні бібліотеки розробників, служби, інструменти та компілятори. За словами Qualcomm, завдяки цій широкій підтримці стає легко перенести функцію штучного інтелекту, розроблену на одному пристрої, на інші апаратні засоби.



У Qualcomm заявили, що портфоліо AI Stack також налає різні інші інструменти, включаючи AI Model Efficiency Toolkit, спеціальний графічний інтерфейс користувача для розробки AI, аналізатори моделей і пошук нейронної архітектури.

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