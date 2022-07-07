За минулу добу відновлено електропостачання 14 тис споживачів

7 июля 2022 г., 8:35

Як повідомляє Міністерство енергетики України, за минулу добу відновлено електропостачання близько 14 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.



Зокрема у Миколаївській області – 5,7 тисячі, Запорізькій – 3,1 тисячі, Харківській – 2,6 тисячі, Донецькій – 2,2 тисячі, Дніпропетровській - 400 споживачам.



Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.



Станом на 6 липня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 837 населених пунктів, загалом близько 605,8 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 351,6 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Харківській – близько 32,8 тисячі, Запорізькій – 31,5 тисячі, Миколаївській – 31,4 тисячі споживачів.

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