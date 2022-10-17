Частка браку компонент, які замовляють виробники електроніки у рф збільшилася до 40%

17 октября 2022 г., 16:45

Як пишуть мордорські ЗМІ, у рф виробники комп'ютерів, телефонів, серверів та іншої електроніки зіткнулися зі збільшенням поставок бракованих компонент.



Після початку агресії в Україну частка браку збільшилася з 2% до 40%. Через санкції і порушення логістики імпортерам доводиться створювати довші ланцюжки поставок і закуповувати товари не безпосередньо у виробників, а у посередників і на біржах, тому контроль за якістю продукції значно нижчий необєідного. Крім того, експерти допускають, що ця проблема призведе до зростання цін на обладнання, вироблене у рф і розтягне терміни виробництва.



Замовники з рф самі стали закуповувати компоненти в Китаї та інших країнах, не маючи досвіду і технологій перевірки постачальників і продукції.



Зазначається, що шанс зустріти браковану продукцію вищий у поставках некондиційних партій, як-от модулі пам'яті, процесори і накопичувачі.

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