Cерверы ближнего боя

30 июня 2020 г., 11:15

+22

голоса Tweet

IDC прогнозирует, что краевая (edge) инфраструктура вычислений и хранения будет прирастать на 13% ближайшие три года, против 1.1% увеличения базовых мощностей дата-центров.

Индустрия живет на встречных течениях: глобализации противостоит локализация. Колебания маятника – обычное явление в ИТ. Сети доставки видеоконтента CDN приближают цифровые активы к потребителю. Игровые серверы ходят за игроками. Производители камер видеонаблюдения наделяют их искусственным интеллектом - фильтрация «мусорного трафика» дает экономию на каналах передачи данных и мощностях хранения. Наступает время новых генераторов больших данных локального применения – датчиков и сенсоров.

В мире хватает приложений, где передача данных в облака или в удаленные дата-центры либо нерентабельна, либо неприемлема по скорости отклика. Совокупный спрос на обработку данных первичными устройствами или «неподалеку от них» породил область edge computing - вычислений и хранения вне дата-центров и облачной инфраструктуры.

Прогноз IDC по динамике краевых вычислений:

Мотивы интереса к edge-серверам понятны:

• Снижение задержек обращения приложений, которым нужен отклик быстрее, чем может обеспечить облачная инфраструктура или дата-центр.

• Обеспечение доступности данных и непрерывности бизнеса в отсутствие внешнего сетевого соединения

• Масштабируемость для приложений, активно генерирующих данные

• Уменьшение дорогостоящего внешнего трафика данных

• Безопасность и соответствие регуляторным нормам



Репатриация данных

Краевые вычисления - спутник репатриации данных и гибридизации облачного хранения. Публичные облака, при всем комфорте и гибкости, оказываются недешевым способом хозяйствования, особенно если объемы операционных данных велики. Репатриация – это возвращение данных и приложений на свою платформу, неважно, на собственной площадке или на выделенных серверах провайдера. Стабильно работающий бизнес сам может сравнить структуру CapEx/OpEx и принять решение, где и с кем ему оставаться. Для генераторов данных нового поколения стоимость «билета в облака» не по карману.

Еще два года назад Майкл Делл говорил, что 80% корпораций начали миграцию якорной инфраструктуры на свои площадки – по соображениям стоимости, производительности и безопасности. IDC предсказывала, что половина приложений вернется из публичных облаков в частные, поближе к дому. Ничего революционного не происходит, инструменты остаются прежними. Меняются операторы, тактика развития и контроль за расходами.

Домой

Если переезжали, возвращаются: серверы транзакционных приложений, виртуализированные рабочие столы, транскодеры и раздатчики контента, агрегаторы и интернет-витрины. IoT, машинное обучение, аналитические и творческие приложения преобразуют само отношение к данным, а их порождение, трансформация и сохранение переосмысливаются бизнесом. Популярный сегодня «экономический национализм» привязывает конкурентоспособность к локальным ориентирам – что только усиливает позиции местных продуктовых компаний и тех, кто «за производительность», а не «за общечеловеческие ценности».

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации