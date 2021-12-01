Cisco участвует в масштабных проектах модернизации сетей связи в Европе

1 декабря 2021 г., 14:35

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Корпорация Cisco вместе с провайдерами коммуникационных услуг продолжит модернизировать сети связи в регионе EMEA. Так, компании Deutsche Telekom, «Датагруп» и Telenor объявили о масштабных проектах по модернизации своих сетей на базе решений Cisco, в результате чего миллионы абонентов получат доступ к услугам связи более высокого уровня.

Deutsche Telekom вместе с Cisco модернизировала свою сеть и предоставила более надежный доступ к ней для людей по всей Европе. Была реализована масштабная задача – от проектирования до полного построения центральной магистрали менее чем за четыре месяца. Новая сетевая архитектура основана на производительных маршрутизаторах серии Cisco 8000. Работающее на базе чипов Cisco Silicon One семейство Cisco 8000 обеспечивает гибкость, скорость и безопасность, а также расширяет существующие новые интерфейсы с 400 ГБит/с до 800 ГБит/с в будущем. Переход от системы с несколькими шасси Cisco CRS-X к маршрутизаторам Cisco 8000 позволил Deutsche Telekom снизить энергопотребление до 92% на 100 ГБит/с, что внесло значительный вклад в достижение целей компании по нейтрализации CO 2 .

Компания «Датагруп» в Украине запустила масштабный национальный проект по модернизации своей магистральной сети. Ее фундаментом станет транспортная архитектура Cisco Converged SDN Transport, основанная на семействе маршрутизаторов Cisco NCS. Эта архитектура поможет оператору развернуть одну из самых гибких, автоматизированных и эффективных сетей на украинском телекоммуникационном рынке. Объединение сервисов в единую автоматизированную инфраструктуру повысит производительность сети, усилит отказоусточивость и масштабируемость, а также поможет упростить ввод в эксплуатацию новых сервисов.

Решение Cisco Routed Optical Networking, объединяющее DWDM и IP-сети, также будет поддерживать новую инфраструктуру «Датагруп». Эта конвергентная архитектура упрощает проектирование и управление сетью с возможностью экономии до 45% общей стоимости владения (TCO). Cisco Routed Optical Networking объединяет модели открытых данных и стандартные API, что позволит «Датагруп» повысить автоматизацию многих сетевых процессов.

«В рамках первого этапа модернизации мы ввели в эксплуатацию центральный узел в Киеве с использованием оборудования Cisco. Это уже повысило отказоустойчивость сети и существенно улучшило уровень клиентского сервиса в корпоративном сегменте. Для домашних абонентов постепенно упрощается доступ к более емким интернет-каналам и, соответственно, к более скоростному интернету. До конца года мы ожидаем завершения первого этапа модернизации», – сказал Михаил Шелемба, генеральный директор «Датагруп».

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