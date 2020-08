Canonical сделала первую работу над ошибками Ubuntu Linux 20.04 LTS

11 августа 2020 г., 14:25

Для тех пользователей, которые предпочитают переходить на новый релиз операционной системы лишь после того, как в него по горячим следам будут внесены первые исправления, хорошей новостью станет анонс Canonical, объявившей о выходе первого обновления апрельского долгосрочного (Long-Term Support, LTS) релиза Ubuntu Linux 20.04 — Ubuntu 20.04.1.

Как обычно в таких случаях, в первый апдейт вошло много исправлений ошибок, обновлений приложений, улучшений производительности, патчей безопасности, при сохранении стабильности, характерной для родительского дистрибутива. В нём отсутствуют существенные модификации ядра Linux и аппаратные апгрейды, которые появятся уже в начале следующего года в составе версии Ubuntu 20.04.2.

Для пользователей предыдущей долгосрочной версии, Ubuntu 18.04, теперь появился простой путь одношагового апгрейда на 20.04. Для этого им сначала нужно установить последние патчи на свою Ubuntu, а затем из графического интерфейса последовательно открыть Software & Updates/Updates, изменить ’Notify me of a new Ubuntu version’ на ’For any new version’ и нажать на Upgrade.

Вместо всего этого, можно набрать в интерфейсе командной строки:

$ sudo do-release-upgrade -c

Та же команда позволяет обновиться до 20.04.1 с более не поддерживаемой Ubuntu 19.10. С версии Ubuntu 16.04 сначала нужно перейти на 18.04 и лишь затем на 20.04.1.

Релиз 20.04.01 доступен для всех разновидностей Ubuntu, включая настольную, серверную, облачную и вариант для Интернета Вещей: Ubuntu Core. Обновлены и все официально признанные Canonical производные версии Ubuntu, такие как Kubuntu, Ubuntu MATE, Ubuntu Studio и Xubuntu.

Для Ubuntu 20.04.1 полная поддержка будет обеспечиваться до апреля 2025 г., а расширенное обслуживание патчами безопасности — до апреля 2030 г.

