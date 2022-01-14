Canalys: в 2021 г. на глобальный рынок было поставлено более 340 млн ПК

14 января 2022 г., 15:15

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Собственной версией развития мирового рынка ПК в 2021 г. поделились аналитики Canalys. Согласно приведенным данным, в четвертом квартале прошлого года глобальные поставки ноутбуков, настольных систем и рабочих станций выросли на 1% "YoY", до 91 млн устройств. В целом за год это позволило отгрузить 341 млн традиционных компьютеров, что на 15% выше в годовом сравнении и на 27% лучше результата 2019 г. Более того, достигнутый объем поставок оказался лучшим с 2012 г.



В денежном выражении финальная четверть года для рынка закончилась объемом выручки на уровне 70 млрд долл. (+11% "YoY"), а по итогам 2021 г. индустрия преодолела рубеж в 250 млрд долл. (+15% "YoY").



Сохраняющийся в период пандемии COVID-19 повышенный спрос на ПК привел к увеличению в 2021 г. поставок ноутбуков и мобильных рабочих станций на 16%, до 275 млн шт. Настольные компьютеры и рабочие станции вышли в плюс на 7%, достигнув в объеме 66 млн устройств.



Lenovo сохранил статус крупнейшего вендора – в 2021 г. поставки выросли 9,5% "YoY", до 82,1 млн ПК. В тройку лучших традиционно вошли HP (74,1 млн ПК, +9,5% "YoY") и Dell (59?3 млн ПК, +18,0%).



По мнению аналитиков, в наступившем году позитивная динамика развития отрасли сохранится – ускорение процессов цифровой трансформации сохранит повышенный интерес к ПК, в том числе премиум-сегмента. Впрочем, существенное влияние на сделанные прогнозы может оказать сохраняющийся дефицит отдельных комплектующих.

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