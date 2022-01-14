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Мультидисплейное решение LG встроено в Mercedes-Benz EQS EV 2022 года

14 января 2022 г., 14:39
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Мультидисплейное решение LG встроено в Mercedes-Benz EQS EV 2022 года

По сообщению LG Electronics, новейшая автомобильная информационно-развлекательная система премиум-класса (IVI) станет центральной элементом седана Mercedes-Benz EQS EV 2022 года. Используемый для этого дисплей Pillar to Pillar (P2P), встроенный в гиперэкран MBUX, размещен по всей ширине приборной панели.

MBUX гиперэкран Mercedes-Benz, впервые представленный на выставке CES 2021, состоит из трех экранов под единым стеклянным покрытием: ЖК-дисплей ICD (Instrument Cluster Display), а также два OLED-дисплея CID (Central Information Display) и CDD (Co-Driver Display). Все это создает впечатление единого, цельного экрана.

Отмечается, что благодаря усовершенствованной технологии OLED-дисплеев на подложке из полимерного пластика (P-OLED), информационно-развлекательная система в Mercedes-Benz EQS EV обеспечивает четкое, качественное изображение и текст. Тонкие рамки без дополнительных элементов позволяют пассажирам управлять интуитивно понятным сенсорным интерфейсом с усовершенствованной системой управления, что призвано обеспечить пользователю минимальное время освоения.

Система IVI от LG была специально разработана для Mercedes-Benz AG с изогнутым, панорамным форм-фактором, который необходим для ультра элегантного седана. Исследовательский институт производственной инженерии LG, в задачи которого входит проведение экспертизы оборудования и комплектующих материалов, а также передовых производственных технологий, разработал основные стратегии, реализованные в дисплее: формование изогнутого стекла, обработка поверхности и склеивание изогнутого дисплея.

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