Canalys прогнозує зростання ринку ПК у США лише на 2% у наступному році

27 декабря 2024 г., 14:57

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Дослідження Canalys показує, що поставки ПК (за винятком планшетів) на ринок США зросли на 7% у річному обчисленні до 17,9 млн одиниць у третьому кварталі 2024 року. Це зростання відбулося завдяки ноутбукам, показники по яких зросли на 9% в річному обчисленні.

У перспективі очікується, що відновлення ринку ПК у США продовжиться, але повільніше, ніж очікувалося раніше, через слабший імпульс у циклі оновлення Windows і перешкоди, пов'язані з макроекономічною політикою. Очікується, що загальний обсяг поставок ПК на цей ринок зросте на 6% до трохи менше 70 мільйонів одиниць у 2024 році, а потім помірне зростання на 2% у 2025 і 2026 роках.

Попит у комерційному сегменті залишався високим у другій половині 2024 року, і в третьому кварталі поставки в цьому сегменті зросли на 12%. Оновлення Windows 11 ще не завершилося, і комерційний попит на цьому ринку має зберегтися до кінця року та на початку 2025 року.

«Хоча зростання на початку року було підтримане споживчими покупками, комерційний ринок став провідним сегментом для ПК в США», - зазначив аналітик Canalys Грег Девіс (Greg Davis). «Як великі, так і малі компанії почали демонструвати більш активне оновлення своїх парків ПК пристроями з Windows 11 з початком другої половини року. На споживчому ринку відносно стабільний період сезонних знижок у Чорну п'ятницю та Кіберпонеділок сприятиме збільшенню поставок у 4-му кварталі».

Хоча корпорація Майкрософт та її партнери працюватимуть над підвищенням загальної обізнаності про завершення терміну експлуатації Windows 10 протягом 2025 року, ми очікуємо, що значна частина оновлень флоту відбудеться після дати завершення терміну експлуатації. Це пов'язано з відносно скромними темпами переходу, особливо з огляду на те, що значна частина поточної інстальованої бази залишається на Windows 10 всього за 10 місяців до кінцевого терміну - жовтня 2025 року.

Очікування ринку ПК на 2025 рік і далі також стримані через очікувані зміни в політиці нової адміністрації.

«З наближенням президентських виборів 2024 року макроекономічні умови в США в найближчій перспективі не будуть такими ж стабільними, як в останні рік-два, - продовжує Девіс. «Зважаючи на повідомлення про імпортні тарифи, що з'являються на горизонті, ринок персональних комп'ютерів, ймовірно, зазнає помітного впливу». Дослідження, проведене Асоціацією споживчих технологій (CTA), свідчить, що ціни на пристрої можуть зрости на 46% через запропоновані тарифи, що додає до прогнозу значного ризику погіршення ситуації. Сигнали з ланцюжка поставок свідчать про те, що на початку 2025 року відбудеться певне накопичення запасів, щоб випередити очікуване зростання цін, що призведе до відновлення балансу сезонності поставок наступного року.

«Довгостроковий фактор ризику пов'язаний із запропонованим скороченням бюджетних витрат у державному секторі, як для федерального уряду, так і для закупівель комп'ютерів для освіти», - додає Девіс. «Хоча бюджети 2025 року залишаться в основному незмінними, ми очікуємо, що майбутні витрати на технології в цих галузях можуть скоротитися».

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